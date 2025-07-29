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 Вторник, 29 Июля 2025 18:05
Наира Бадалян

Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори

Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори

АрмИнфо. В Сюникской области Армении в первом полугодии 2025 года в результате прокурорских действий восстановлен ущерб в размере 51 тыс. долларов США, в Лори - более 14 млн драмов.

В частности, согласно генпрокуратуре, в Сюнике в результате изучений, проведенных в рамках полномочий по возбуждению дел в защиту государственных (общинных) интересов, на основании предупреждений, вынесенных прокурорами области, в доход государства взыскано 19 млн 833 тыс. драмов, эквивалентных сумме 51 тыс. долларов США. За тот же период в порядке уголовного судопроизводства в доход государства взыскано 35 млн 924 тыс. драмов, эквивалентных сумме 93 тыс. долларов США.

В Лорийской области за тот же период в порядке уголовного судопроизводства восстановлено 14 млн 246 тыс. драмов. За тот же период сумма ущерба, причиненного государству и общине, взысканная окончательными судебными актами, составила 3 млн 273 тыс. драмов. Размер удовлетворенных по актам сумм, пока не вступивших в законную силу, составляет 41 млн 679 тыс. драмов.

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