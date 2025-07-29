Вторник, 29 Июля 2025 16:34

АрмИнфо. Бывший глава общины Канакер-Зейтун незаконно продал детский сад № 147. Прокурор передал уголовное дело в суд.

В частности, согласно информации надзорного органа, 28 июля 2025 года прокурор представил в Антикоррупционный суд материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении бывшего главы общины Канакер-Зейтун города Еревана А.К., который, используя свое служебное положение, присвоил детский сад № 147.

В ходе расследования Следственного комитета установлено, что А.К., имея полномочия по управлению имуществом общины по должности, являясь лицом, ответственным за отчуждение 141 квадратного метра площади первого этажа здания по адресу Дро 21А в Ереване, являющегося собственностью общины, подписал решение совета общины № 86 от 10 ноября 2006 года. Согласно этому решению, 141 квадратный метр площади детского сада, являющегося собственностью общины, был отчужден за 1 миллион 910 тысяч 250 драмов (1 квадратный метр - 13 тысяч 500 драмов) без оценки имущества обществу с ограниченной ответственностью, осуществляющему предпринимательскую деятельность. При этом реальная рыночная стоимость имущества составляла 16 миллионов 100 тысяч драмов.

24 января 2007 года между общиной района Канакер-Зейтун в лице главы района А.К. и директором общества с ограниченной ответственностью был заключен договор купли- продажи, по которому имущество было отчуждено обществу с ограниченной ответственностью за 1 миллион 910 тысяч 250 драмов. Общине был причинен ущерб в особо крупном размере в размере 14 миллионов 189 тысяч 750 драмов.

25 июля 2025 года в отношении А.К. было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 179 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003.

В тот же день дело в отношении обвиняемого А.К. было отделено, а 28 июля 2025 года уголовное дело было передано в Антикоррупционный суд с утвержденным обвинительным заключением.

В ближайшее время Генеральная прокуратура обратится в суд с иском о защите государственных (общественных) интересов.