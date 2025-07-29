Вторник, 29 Июля 2025 15:28

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Турции.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, по прибытию в Анкары Токаев провел краткую беседу в аэропорту с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в Анкаре глава Казахстана уже провел ряд переговоров, направленных на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

Согласно пресс-службе главы Казахстана, Токаев в Анкаре обсудил с председателем совета директоров компании S Sistem Lojistik Хусейном Барлином перспективы установления взаимовыгодного и долгосрочного партнерства с компанией в сфере логистики.

S Sistem Lojistik - ведущая турецкая инновационная организация в сфере логистики. Она управляет сетью складов общей площадью 100 тысяч квадратных метров в аэропортах Стамбула, Анкары, Измира и Антальи, а также в других местах.

Глава государства отметил, что начата работа по комплексному развитию Среднего коридора в целях превращения Казахстана в ведущий транзитный хаб в Евразии.

Токаев также поддержал инициативу S Sistem Lojistik по созданию логистического центра в международном аэропорту Актобе. Проект реализуется совместно с АО "Казпочта". Президент отметил важность комплексного развития логистической инфраструктуры, что позволит сократить сроки транзита и улучшить экспортные возможности.

В свою очередь Барлин рассказал о работе, проводимой в рамках проекта, заметив, что в перспективе компания планирует расширить свой бизнес в Астане, Алматы, Шымкенте и Актау.

В тот же день Токаев принял председателя правления YDA Holding Хусейна Арслана получил информацию об инвестиционной деятельности YDA Holding в Казахстане.

Арслан рассказал президенту о планах компании по созданию мультимодального транзитного хаба в Актау. Кроме того, он проинформировал, что диверсифицированная турецкая группа работает над тремя проектами по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске. В скором времени компания планирует приступить к расширению многопрофильного производства YDA Industrial Park, а также к строительству завода по производству сэндвич-панелей в Астане.

Президент Казахстана также принял главного исполнительного директора Tiryaki Holding Сулеймана Тирьякиоглу. Компания входит в число мировых лидеров по производству и экспорту зерновых, масленичных культур и кормов.

На встрече были обсуждены вопросы взаимовыгодного и долгосрочного партнерства в агропромышленном секторе, также рассмотрены вопросы разработки эффективной логистики для транспортировки казахстанской аграрной продукции, цифровизации складской инфраструктуры и модернизации элеваторов.

Глава Казахстана поприветствовал решение компании о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане.Тирьякиоглу отметил, что данный проект будет способствовать развитиюперерабатывающей промышленности нашей страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.