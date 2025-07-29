Вторник, 29 Июля 2025 12:47

АрмИнфо. Процесс назначение и отзыва послов осуществляется указом президента Армении. Об этом пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила АрмИнфо в ответ на просьбу прокомментировать информацию об отзыве из США посла Лилит Макунц и назначении на этот пост Нарека Мкртчяна.

Бадалян также обратила внимание, что указы президента размещаются на сайте главы государства и доступны общественности.

При этом в МИД не стали касаться вопроса связанного отстранение почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна.

Ранее армянское издание "Аравот" со ссылкой на собственные источники сообщило о скорой смене посла Армении в США Лилит Макунц. "Глава фракции правящей партии "Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян вскоре будет назначен министром труда и социальных вопросов Армении.

А действующий министр Нарек Мкртчян будет назначен послом Армении в США, сменив на этом посту Лилит Макунц. По имеющейся информации, агреман на его назначении уже выдан. Кстати брат Мкртчяна проживает в США", - говорилось в публикации.