Вторник, 29 Июля 2025 11:01

АрмИнфо. Из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении Нарека Спартакяна, сообщает URA.RU.

По данным сайта, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом мецената из России Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ.

Сам Спартакян лишь отметил, что жил и остается жить в Екатеринбурге. И пообещал делать все необходимое для свердловчан и армянской общины даже без статуса почетного консула. "Любые действия против Армянской апостольской церкви, как важного фундамента духовного единства всех армян, считаю недопустимыми", - добавил Спартакян.

На его позицию относительно ареста Карапетяна он ответил, что как и все армяне очень уважает его, ведь для многих он является примером того, как можно строить и созидать.

При этом армянское издание "Аравот" со ссылкой на собственные источники сообщает о скорой смене посла Армении в США Лилит Макунц. "Глава фракции правящей партии "Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян вскоре будет назначен министром труда и социальных вопросов Армении.

А действующий министр Нарек Мкртчян будет назначен послом Армении в США, сменив на этом посту Лилит Макунц. По имеющейся информации, агреман на его назначении уже выдан. Кстати брат Мкртчяна проживает в США", - отмечает издание.

На момент публикации информации комментарий в МИД Армении о достоверности этих двух сообщений получить не удалось.