Понедельник, 28 Июля 2025 17:10

АрмИнфо. Азербайджанская сторона 26 июля заняла армянские позиции на участке Джермука. Об этом сообщил армянский информационный портал Yerkir.am.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, который заверил, что данная информация не соответствует действительности. "Данные утверждения то не соответствуют действительности, это дезинформация", - заявил он.

Меж тем, как пишет Yerkir.am со ссылкой на достоверные источники, новость абсолютно верна, азербайджанская сторона продвинулась на позиции еще 8 дней назад. Согласно сайту, это была так называемая "не занятая позиция", - высота и почти рядом с городом Джермук.

Напомним, что после сентябрьской агрессии 2022 года ВС Азербайджана взяли под контроль более 70 квадратных километров в направлении армянского города-курорта Джермук.