Понедельник, 28 Июля 2025 14:42

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян отреагировал на <исполнение> фонтанами песни <Доля воровская> в Гюмри. Министр территориального управления РА Давид Худатян решил не отставать от <тренда> и тоже выразился нецензурной бранью. <Настроение подхватил> глава минэконома Геворг Папоян.

<Вор должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться>, - написал Пашинян.

<Городские власти Гюмри получили фонтан <из воздуха> и теперь не знают, что с ним делать. Я бы не советовал вам снова пытаться включить фонтан песней, восхваляющей сегодняшний позор, криминальную субкультуру.

Армения - государство, и вкус государства нужно чувствовать во рту каждый день>, - написал Худатян (ранее, после слов поддержки Самвела Карапетяна ААЦ, Пашинян в соцсети написал: <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту> - Ред.).

На инцидент отреагировал также министр экономики РА Геворг Папоян, отметивший, что поющие фонтаны Гюмри были построены за счет государственных средств в рамках программы <Развитие туристической инфраструктуры>, став ключевой частью туристического кластера Гюмри.

<Похоже, Варданику (мэр Гюмри Вардан Гукасян - ред.) и его окружению нужно напомнить, что они живут в государстве, где преступное поведение карается законом>, - написал Папоян на своей странице в Facebook.

Между тем, мэрия Гюмри назвала техническим сбоем воспроизведение песни <Доля Воровская> из фонтанов в центре города. <Специалисту не удалось контролировать звучащую музыку из-за возникших технических проблем в системе. В результате принятых мер проблему удалось устранить, и с ответственного за эксплуатацию объекта было получено соответствующее объяснение. При необходимости к нему будут применены дисциплинарные меры. Мы приносим извинения жителям Гюмри за доставленные неудобства. Техническая неисправность устранена, и мэрия уверяет, что контроль будет усилен, чтобы подобные инциденты больше не повторялись>, - говорится в заявлении мэрии.