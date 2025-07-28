Понедельник, 28 Июля 2025 12:20

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян рассказала, что в новом учебном году в школах республики будет новый учебник по истории армянского народа для 9 класса, который теперь называется "История Армении".

Так, на своей странице в Фейсбук она опубликовала фотографии обложки и первой страницы учебника, где указано, что книга охватывает события с конца 19 века до начала 21 века. Учебник будет внедрён в школьную программу уже с 1 сентября. На первой странице учебника, выложенного министром фото, данный период описывается как "восстановление государства".

Примечательно, что министр, выложив публикацию, ограничила возможность комментировать данный ее пост. Однако, это не помешало людям выражать свое недовольство данными нововведениями в образовательной системе страны.

Не имею возможность высказывать позицию прямо под публикацией Андреасян, граждане делились публикацией, добавляя свой комментарий.

Так к примеру пользователь Микаел Мартиросян, являющийся руководителем молодежных проектов "Камк" (Воля) в Лори, процитировал слова армянского историка Мовсеса Хоренаци из произведения "Плач о стране Армянской" : "Скорблю о тебе мир армянский, скорблю о тебе, величайший из всех северных народов, ибо исчез твой царь и священник, твой советник и учитель, нарушен мир, укоренился беспорядок, поругано православие, а невежество утвердило нечестие".

Напомним, что власти Армении инициировали изменения в истории армянского народа несмотря на общественный протест. Андреасян проигнорировала все замечания научного сообщества страны. Последние указывали наличие серьезных концептуальных, методологических и педагогических проблем в новоиспеченных учебниках, составленных автором, избранными МОНКС. Они подчеркивали необходимость создания учебника не одним человеком, а группой экспертов, специализирующихся на различных исторических периодах. Кроме того, было отмечено преобладание гипотетических подходов в тексте вместо опоры на неопровержимые факты.

Эксперты выражали убеждение, что власти Армении таким образом стремятся минимизировать историческое наследие армянского народа. Переименование предмета "История армянского народа" в "Историю Армении" рассматривалось как очередная антинациональная инициатива, поскольку история Армении охватывает более широкий спектр, включая историю армянского народа от Айка до Урарту, все армянские царства и богатую историю армянской диаспоры на протяжении веков. В то время как современная Армения формировалась всего два столетия назад, в основном в результате Геноцида армян и утраты независимости.