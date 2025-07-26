Суббота, 26 Июля 2025 12:20

АрмИнфо. Армения должна быть с Российской Федерацией, исторически являясь одной из самых близких стран для российского государства. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

Абрамян добавил, что несмотря на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что у него очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, реальность другая. По его словам, отношения двух стран ухудшились.

"Я считаю, что мы должны быть с Россией, альтернативы сегодня у нас нет. К тому же ситуация не такая, что нас везде ждут, приглашают, а мы выбираем. Нас никто не приглашает, мы их просим. В Евросоюзе говорят: да, конечно. Но почему они так говорят? Потому же, почему и сегодня украинцам дают деньги и оружие: чтобы навредить России. Пашиняну предлагают то же самое, а он этого не понимает. Я боюсь, что он окончательно развалит: государство", - заявил Абрамян.