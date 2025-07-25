Пятница, 25 Июля 2025 20:11

АрмИнфо. Власти Армении намеренно искажают весь переговорный процесс по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян во время презентации своего двухтомника "Арцахские переговоры".

В качестве примера он привел искажение сути ки-весткого документа 2001 год ( тогда состоялись переговоры между вторым президентом Армении Робертом Кочаряном и Гейдаром Алиевым при участии президента Франции Жака Ширака - ред.). Хачатрян заверил, что существует множество фактов, подтверждающих это.

"Помимо этого, когда власти говорят о "документе Лаврова" (пятиэтапном плане решения арцахского вопроса, согласно которому статус НКР должен был определиться потом - ред.), утверждают, что Арцах утратил все пути к независимости, или что вопрос о независимости НКР вообще не обсуждался, я могу многочисленными фактами опровергнуть эти заявления. Ничего подобного не имело места", - добавил Хачатрян.

Оппозиционер выразил убеждение, что власти Армении осознают, какое наследие переговоров по Арцаху было оставлено им."Власти намеренно искажают факты в своих интересах, с чем связано в том числе их нежелание опубликовать предложение, которое им было представлено в 2019 году (проект урегулирования на основе поэтапного подхода, предложенный 15 апреля 2019 года в Москве - ред.)", - резюмировал депутат.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.