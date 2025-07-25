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 Пятница, 25 Июля 2025 16:21
Алине Григорян

Глава Минокружающей среды: горные экосистемы Армении наиболее уязвимы в условиях изменения климата

Глава Минокружающей среды: горные экосистемы Армении наиболее уязвимы в условиях изменения климата

АрмИнфо.  Горные экосистемы Армении наиболее уязвимы в условиях изменения климата, заявил министр окрудающей среды Амбарцум Матевосян в ходе экспертной сессии по теме "Как сохранить мировой водный баланс", проходящей в рамках международной конференции в Алтае.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства, в своем выступлении Матевосян обратил внимание на негативные последствия изменения климата для водных ресурсов, отметив, что уменьшение осадков и сокращение запасов воды значительно увеличивают уязвимость водного сектора. Министр также коснулся необходимости сохранения водного баланса озера Севан и восстановления экосистем как ключевых приоритетов.

В связи с этим министр представил ряд шагов, предпринятых правительством Армении для внедрения водосберегающих технологий и систем капельного орошения. Он также рассказал о проектах, направленных на снижение потерь в системах водоснабжения, законодательных реформах в области управления водными ресурсами и об утвержденном Национальном пятилетнем плане адаптации к изменению климата на 2022-2026 годы. По словам Матевосяна, этот план ориентирован на снижение климатических рисков в секторе водных ресурсов и эффективную реализацию стратегий адаптации.

В ходе конференции Матевосян также подчеркнул важность международного сотрудничества и обмена опытом в этой области. В связи с этим он напомнил о проведении в Армении 17-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17) в 2026 году, и пригласил партнеров к активному участию. Министр выразил уверенность, что совместные усилия и поддержка международных партнеров помогут создать эффективную и стабильную систему управления водными ресурсами, что будет способствовать развитию как Армении, так и всего региона.

Согласно источнику, на заседании присутствовали представители России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.  

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