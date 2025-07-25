Пятница, 25 Июля 2025 15:54

АрмИнфо. На площади Республики Армении водители туристических автомобилей организовали акцию протеста в связи с введённым запретом на парковку их машин. По их словам, о данном решении они узнали всего два дня назад от мэрии Еревана. Запрещающие знаки были установлены от перекрестка Серенного проспекта и улицы Абовян до площади Республики.

В протестующие рассказали журналистами, что намерены получить разъяснения от мэрии Еревана, а также в правительство в связи со сложившейся патовой ситуацией, когда им запрещают работать. По словам водителей, мэрия объяснила введенный запрет тем, что автомобили мешают проезду, с чем водители не согласны. Кроме того, им было заявлено, что стоящие в центре Еревана машины портят внешний облик города.

Водители при этом обратили внимание, что им запрещают останавливать свои автомобили даже в "карманчиках", утверждая, что это также затрудняет движение. Однако протестующие обратили внимание, что эти места находятся вне проезжей части и не могут препятствовать свободному передвижению других участников дорожного движения.

"Ранее мы уже обращались с вопросом, что нам делать в этой ситуации. Это наша работа, и мы не просто так здесь стоим. Но куда бы мы ни пошли, нас не слушают, и никто не занимается этой проблемой," - заявил один из водителей.

По их словам, 24 июля они попытались попасть в мэрию Еревана, чтобы выяснить, к кому им следует обратиться. "Вчера, в ходе встречи, нас направили в туристический отдел, где сказали, что нам уже выделено место. Однако это место находится рядом с Матенадараном, а там практически нет потока туристов. Мы видим в этом попытку монополизации, чтобы устранить малый и средний бизнес в сфере туризма", - уверен один из водителей.

Протестующие также обратили внимание, что ранее возникали проблемы с размерами рекламы, которую они размещают для привлечения туристов. По их словам, они отреагировали на эту проблему спокойно и согласились уменьшить размеры рекламы, если им предоставят соответствующие критерии."По сути, после решения одной проблемы они создали другую",- посетовали водители.

В ходе акции к ним подошёл полицейский и сообщил, что они должны написать заявление в мэрию Еревана и МВД Армении и заметил, что ответ им обязаны предоставить в течение трёх рабочих дней. В противном случае им разрешили продолжить протест. В связи с этим водители начали собирать подписи и составлять заявление.