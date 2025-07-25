Пятница, 25 Июля 2025 13:22

АрмИнфо. Заключенный под стражу на 2 месяца сторонник протестного движения "Священная борьба" Агван Аршакян имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые не совместимы с тюремными условиями. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил оппозиционный депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян.

В связи с этим он обратил внимание, что два года назад у молодого человека была диагностирована серьезная болезнь. "После сложной операции и курсов химиотерапии Агван должен проходить обследования каждые три месяца и находиться под наблюдением врачей. Согласно графику, следующее обследование должно состояться в сентябре", - отметил депутат.

Кроме того, оппозиционный депутат подчеркнул, что для улучшения состояния здоровья Аршакяна необходимы прогулки на свежем воздухе и соблюдение специальной диеты. Даниелян обратил внимание, что ситуация с Агваном требует особого внимания, поскольку каждый день его пребывания в заключении негативно сказывается на его здоровье.

"При нынешней власти арест как мера пресечения превратился в меру наказания. Мы живем в эпоху, когда наши самые патриотичные граждане без каких-либо оснований оказываются за решеткой. А состояние здоровья человека не является сдерживающим фактором для диктаторского режима", - посетовал Даниелян.

В связи с этой ситуацией депутат сообщил о намерении обратиться к омбудсмену Армении Анаит Манасян. "Учитывая состояние здоровья Агвана Аршакяна, он должен быть освобожден и находиться рядом с матерью. Я уверен, что именно такие честные и смелые молодые люди будут создавать наше будущее", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что 25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. По обвинению в попытке "захвата власти" было на два месяца заключены под стражу 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.