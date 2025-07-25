Пятница, 25 Июля 2025 12:14

АрмИнфо. Воссозданы цифровые каталоги четырех утраченных музеев оккупированного Азербайджаном города Шуши. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Арцаха.

Среди восстановленных музеев - Государственный геологический музей имени Григория Габриэлянца, Международный "Парк скульптур" Шуши, Музей армянского драма и Музей арцахских ковров. Как уточнили в Министерстве, данная инициатива является продолжением работы Государственного совета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах. Ранее уже были воссозданы каталоги еще шести музеев Шуши, которые перешли под контроль Азербайджана после агрессии 2020 года.

"Все восстановленные каталоги находятся в открытом доступе и были представлены на специальной презентации. Культурная память не может быть захвачена", - подчеркнули в Минкультуры Арцаха.

Согласно источнику, восстановление коллекций стало возможным благодаря инициативе общественной организации "Агентство развития культуры и туризма Арцаха" и финансовой поддержке посольства Нидерландов в Армении.

Ознакомиться с коллекциями можно по следующей ссылке: https://drive.google.com/.../1_gtD_ag...

Отметим, что по разным данным, в Арцахе под контролем азербайджанской стороны осталось 28 музеев, из коих 12 - в Шуши, 5 - в Степанакерте, 4 - в Гадруте, 3 - в Мартунинском районе, и по 2 - в Мартакертском и Аскеранском районах.