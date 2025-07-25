|Пезешкиан подчеркнул необходимость укрепления отношений с соседями, но не упомянул Армению
|Плановые отключения электроэнергии 28 июля
|Экс-министр культуры Арцаха бьет тревогу: Наша Родина горит!
|Армения наблюдает за стартовавшими в Грузии учениями НАТО Agile Spirit 2025
|В МИД Армении обвинили "Россия сегодня" и "Радио Свобода" в активном распространении одних и тех же ложных тезисов связанных с маршрутом через Сюник
|Постпред Армении: Ереван предпринял решительные шаги на пути к региональному миру и стабильности
|Очередной дождь в Ереване вновь продемонстрировал несостоятельность работы столичной мэрии
|Архиепископ Баграт подал в суд на министра территориального управления и инфраструктур и главу аппарата премьера Армении
|Посол Армении и чиновник Госдепа обсудили развитие связей между религиозными общинами Армении и США
|Глава САР: У Армении нет альтернативы отношениям с Россией
|Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Новое руководство ЭСА обвинило бывшего владельца в неэффективном управлении
|Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили процесс переговоров с Арменией
|Оппозиционный депутат: Власти Армении искажают весь процесс переговоров по Арцаху
|Посол Франции напомнил американской радиовещательной организации, что Сюник - суверенная территория Армении
|Ошаканцы провели акцию протеста в связи с подорожанием цены на транспорт
|Суд изменил меру пресечения обвиняемому в организации хищения $590 тыс. из здания СК на домашний арест
|Спасаемся от жары с выгодой вместе с Idram&IDBank
|Администрация турецкой Тунджели запретила армянской фольклорной группе выступить на 23-м фестивале "Мунзур"
|Глава Минокружающей среды: горные экосистемы Армении наиболее уязвимы в условиях изменения климата
|Водители туристических минивэнов провели акцию протеста на площади Республики
|Айк Саркисян назначен замглавы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов
|Делегация Армении отправилась в Подгорицу для ознакомления с опытом Черногории по интеграции в ЕС
|Посол Армении пригласил госсекретаря МИД Германии в Ереван
|В связи с смертью военнослужащего срочной службы пограничных войск возбуждено уголовное дело -СК Армении
|Телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Республики Узбекистан
|Транспортная сфера – один из главных факторов развития мировой экономики
|Оппозиционный депутат: Арестованный сторонник "Священной борьбы" имеет серьезные проблемы со здоровьем не совместимые с тюремными условиями
|Первый аккредитованный посол Армении в Колумбии приступил к миссии
|Воссозданы цифровые каталоги четырех утраченных музеев оккупированного Шуши - Минкульт Арцаха
|Татоян: Игнорирование Арменией решения Стокгольмского арбитража нанесет большой ущерб международному авторитету страны
|С момента запуска программы кешбэка по безналичным покупкам пенсионеров и лиц, получающих пособия, бенефициарам выплачено около 24 млрд драмов
|Глава САР: Призыв Пашиняна к захвату резиденции Католикоса всех армян станет стратегической ошибкой
|Армения рассчитывает на участие высокопоставленных делегаций стран-участников Международной экологической конференции, в работе COP17 в Ереване
|Католикос Всех Армян провел прощальную встречу с послом Ливана
|Армения отказалась от предложения американской стороны по аренде дороги через Сюник - соратник Пашиняна
|Мишустин снял Гусмана с должности первого замгендиректора ТАСС
|Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину
|Ереван придаёт большое значение дальнейшему расширению и углублению отношений с Киевом - Никол Пашинян
|Глава КРОУ Армении глубоко заблуждается. Он не может обязать Самвела Карапетяна продолжать реализацию инвестпрограммы в ЭСА: Экс-министр юстиции
|Романос Петросян произвел кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>
|В Нацсобрание Франции внесена резолюция с призывом усилить давление на Азербайджан для освобождения незаконно удерживаемых в Баку армянских пленных
|Плановые отключения электроэнергии 25 июля
|Защита архиепископа Аджапахяна просит прокуратуру изменить или отменить меру пресечения в отношении их подзащитного
|Что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества
|Адвокат бьет тревогу: медицинская коррупция в Армении уносит жизни пациентов
|Оверчук назвал решение Армении о запуске вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС
|Председатель КРОУ заявил, что его действия в отношении ЭСА Карапетяна не имеют политического подтекста
|Захарова: Москва видит попытки Вашингтона вмешаться в процесс разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
|Кабмин Армении выделил около 730 млн драмов для обеспечения глюкометрами детей до 9 лет
|Армения пересматривает порядок лицензирование в сфере профобразования
|Мишустин провел встречу с Пашиняном
|Глава Минюста Армения не считает смену руководства ЭСА политически мотивированным
|Idram и IDBank приняли участие в Sevan Startup Summit
|Кремль: Вопрос о коридоре через Сюник - суверенное дело Армении и Азербайджана
|Управление госакциями ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии> передано минздраву РА
|Армения присоединится к соглашению ЕАЭС о сотрудничестве в сфере производства и распространения кино- и видеофильмов
|Известный австралийско-британский адвокат рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, защищающих Самвела Карапетяна
|В Армении сроки летнего призыва продлены на две недели
|Круг дружбы Франция-Арцах: Возвращение арцахцев - не утопия, а фундаментальное право, которое демократические государства обязаны защищать
|Читать больше
АрмИнфо. Воссозданы цифровые каталоги четырех утраченных музеев оккупированного Азербайджаном города Шуши. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Арцаха.
Среди восстановленных музеев - Государственный геологический музей имени Григория Габриэлянца, Международный "Парк скульптур" Шуши, Музей армянского драма и Музей арцахских ковров. Как уточнили в Министерстве, данная инициатива является продолжением работы Государственного совета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах. Ранее уже были воссозданы каталоги еще шести музеев Шуши, которые перешли под контроль Азербайджана после агрессии 2020 года.
"Все восстановленные каталоги находятся в открытом доступе и были представлены на специальной презентации. Культурная память не может быть захвачена", - подчеркнули в Минкультуры Арцаха.
Согласно источнику, восстановление коллекций стало возможным благодаря инициативе общественной организации "Агентство развития культуры и туризма Арцаха" и финансовой поддержке посольства Нидерландов в Армении.
Ознакомиться с коллекциями можно по следующей ссылке: https://drive.google.com/.../1_gtD_ag...
Отметим, что по разным данным, в Арцахе под контролем азербайджанской стороны осталось 28 музеев, из коих 12 - в Шуши, 5 - в Степанакерте, 4 - в Гадруте, 3 - в Мартунинском районе, и по 2 - в Мартакертском и Аскеранском районах.
|Пезешкиан подчеркнул необходимость укрепления отношений с соседями, но не упомянул Армению
|Плановые отключения электроэнергии 28 июля
|Экс-министр культуры Арцаха бьет тревогу: Наша Родина горит!
|Армения наблюдает за стартовавшими в Грузии учениями НАТО Agile Spirit 2025
|В МИД Армении обвинили "Россия сегодня" и "Радио Свобода" в активном распространении одних и тех же ложных тезисов связанных с маршрутом через Сюник
|Постпред Армении: Ереван предпринял решительные шаги на пути к региональному миру и стабильности
|Очередной дождь в Ереване вновь продемонстрировал несостоятельность работы столичной мэрии
|Архиепископ Баграт подал в суд на министра территориального управления и инфраструктур и главу аппарата премьера Армении
|Посол Армении и чиновник Госдепа обсудили развитие связей между религиозными общинами Армении и США
|Глава САР: У Армении нет альтернативы отношениям с Россией
|Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Новое руководство ЭСА обвинило бывшего владельца в неэффективном управлении
|Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили процесс переговоров с Арменией
|Оппозиционный депутат: Власти Армении искажают весь процесс переговоров по Арцаху
|Посол Франции напомнил американской радиовещательной организации, что Сюник - суверенная территория Армении
|Ошаканцы провели акцию протеста в связи с подорожанием цены на транспорт
|Суд изменил меру пресечения обвиняемому в организации хищения $590 тыс. из здания СК на домашний арест
|Спасаемся от жары с выгодой вместе с Idram&IDBank
|Администрация турецкой Тунджели запретила армянской фольклорной группе выступить на 23-м фестивале "Мунзур"
|Глава Минокружающей среды: горные экосистемы Армении наиболее уязвимы в условиях изменения климата
|Водители туристических минивэнов провели акцию протеста на площади Республики
|Айк Саркисян назначен замглавы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов
|Делегация Армении отправилась в Подгорицу для ознакомления с опытом Черногории по интеграции в ЕС
|Посол Армении пригласил госсекретаря МИД Германии в Ереван
|В связи с смертью военнослужащего срочной службы пограничных войск возбуждено уголовное дело -СК Армении
|Телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Республики Узбекистан
|Транспортная сфера – один из главных факторов развития мировой экономики
|Оппозиционный депутат: Арестованный сторонник "Священной борьбы" имеет серьезные проблемы со здоровьем не совместимые с тюремными условиями
|Первый аккредитованный посол Армении в Колумбии приступил к миссии
|Воссозданы цифровые каталоги четырех утраченных музеев оккупированного Шуши - Минкульт Арцаха
|Татоян: Игнорирование Арменией решения Стокгольмского арбитража нанесет большой ущерб международному авторитету страны
|С момента запуска программы кешбэка по безналичным покупкам пенсионеров и лиц, получающих пособия, бенефициарам выплачено около 24 млрд драмов
|Глава САР: Призыв Пашиняна к захвату резиденции Католикоса всех армян станет стратегической ошибкой
|Армения рассчитывает на участие высокопоставленных делегаций стран-участников Международной экологической конференции, в работе COP17 в Ереване
|Католикос Всех Армян провел прощальную встречу с послом Ливана
|Армения отказалась от предложения американской стороны по аренде дороги через Сюник - соратник Пашиняна
|Мишустин снял Гусмана с должности первого замгендиректора ТАСС
|Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину
|Ереван придаёт большое значение дальнейшему расширению и углублению отношений с Киевом - Никол Пашинян
|Глава КРОУ Армении глубоко заблуждается. Он не может обязать Самвела Карапетяна продолжать реализацию инвестпрограммы в ЭСА: Экс-министр юстиции
|Романос Петросян произвел кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>
|В Нацсобрание Франции внесена резолюция с призывом усилить давление на Азербайджан для освобождения незаконно удерживаемых в Баку армянских пленных
|Плановые отключения электроэнергии 25 июля
|Защита архиепископа Аджапахяна просит прокуратуру изменить или отменить меру пресечения в отношении их подзащитного
|Что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества
|Адвокат бьет тревогу: медицинская коррупция в Армении уносит жизни пациентов
|Оверчук назвал решение Армении о запуске вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС
|Председатель КРОУ заявил, что его действия в отношении ЭСА Карапетяна не имеют политического подтекста
|Захарова: Москва видит попытки Вашингтона вмешаться в процесс разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
|Кабмин Армении выделил около 730 млн драмов для обеспечения глюкометрами детей до 9 лет
|Армения пересматривает порядок лицензирование в сфере профобразования
|Мишустин провел встречу с Пашиняном
|Глава Минюста Армения не считает смену руководства ЭСА политически мотивированным
|Idram и IDBank приняли участие в Sevan Startup Summit
|Кремль: Вопрос о коридоре через Сюник - суверенное дело Армении и Азербайджана
|Управление госакциями ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии> передано минздраву РА
|Армения присоединится к соглашению ЕАЭС о сотрудничестве в сфере производства и распространения кино- и видеофильмов
|Известный австралийско-британский адвокат рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, защищающих Самвела Карапетяна
|В Армении сроки летнего призыва продлены на две недели
|Круг дружбы Франция-Арцах: Возвращение арцахцев - не утопия, а фундаментальное право, которое демократические государства обязаны защищать
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН