Пятница, 25 Июля 2025 12:03

АрмИнфо. Игнорирование властями Армении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC) по делу о "национализации" ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) наносит серьезный ущерб международному авторитету страны, особенно в плане привлечения международных инвестиций. Подобное мнение выразил экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян,

Как написал на своей странице в Фейсбук Татоян, позиция правительства от 23 июля демонстрирует, что международные договоры, подписанные Арменией для защиты иностранных инвестиций, могут быть проигнорированы, если они не устраивают главу правительства по личным или политическим причинам.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже показал свое отношение к процессу вокруг ЭСА, заявив, что для него это вопрос сохранения "вкуса государства в устах некоторых людей". Таким образом, он наложил печать беззакония на весь процесс. Одним из направлений пропаганды властей является утверждение, что невыполнение решения Стокгольмского арбитража происходит во имя суверенитета Армении. Однако такая логика, по сути, открывает двери для произвола", - обратил внимание Татоян.

Как пояснил экс-омбудсмен, действия властей демонстрируют, что любое решение Международного суда, например, Европейского суда по правам человека, которое не понравится армянскому премьеру или будет восприниматься как угроза его власти, может быть проигнорировано. "Этот процесс показал, что государственные институты в целом не функционируют. Это стало возможным благодаря установлению личной и партийной власти в Республике Армения", - заметил глава фонда "Татоян".

Касаясь причин того, почему власти Армении сопровождают процессы вокруг ЭСА пропагандой о связи вопроса с общественной безопасностью, Татоян пояснил, что суд может отказать в исполнении решения только в случае его противоречия общественному порядку. "Между тем, Пашинян уже продемонстрировал, что для него это имеет личное и, соответственно, политическое значение", - резюмировал экс- омбудсмен.

Напомним, что глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, заявило, что решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено. В заявлении армянского кабмина, в частности, подчеркивается: "Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, все должны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений".