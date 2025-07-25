Пятница, 25 Июля 2025 11:17

АрмИнфо. По данным министерства труда и социальных вопросов, в июне 2025 года программой возврата кешбэка пенсий и пособий воспользовались около 335 тысяч граждан, а средняя сумма возврата составила 4140 драмов.

С момента запуска программы сумма возврата составила около 24 млрд драмов, а объем безналичного оборота - 258 млрд драмов.

Министерство напоминает, что граждане, получающие пенсии или пособия безналичным способом и совершающие операции с платежными картами и устройствами приема платежей в торговых точках и у поставщиков услуг, действующих на территории Республики Армения, получат возврат в размере 12% от суммы совершенных операций, но не более 6000 драмов в месяц.

Воспользоваться программой возврата пенсий и пособий безналичным способом могут держатели карт следующих банков: ОАО <АКБА Банк>, ЗАО <АМИО Банк>, ЗАО <АйДи Банк>, ОАО <Араратбанк>, ЗАО <Ардшинбанк>, ЗАО <Арцах Банк>, ЗАО <Эвокабанк>, ЗАО <Инекобанк>, ЗАО <Конверс Банк>, ОАО <Армэкономбанк>, ОАО <Юнибанк>.

Ранее программа возврата средств по безналичным операциям пенсионерам и лицам, получающим пособия при оплате банковской картой, осуществлялась совместно с комбанками на равных условиях (по 5% комбанки и столько же правительство РА), однако уже с 1 января 2024 года финансирование полностью осуществляется правительством РА.