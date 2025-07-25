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АрмИнфо. По данным министерства труда и социальных вопросов, в июне 2025 года программой возврата кешбэка пенсий и пособий воспользовались около 335 тысяч граждан, а средняя сумма возврата составила 4140 драмов.
С момента запуска программы сумма возврата составила около 24 млрд драмов, а объем безналичного оборота - 258 млрд драмов.
Министерство напоминает, что граждане, получающие пенсии или пособия безналичным способом и совершающие операции с платежными картами и устройствами приема платежей в торговых точках и у поставщиков услуг, действующих на территории Республики Армения, получат возврат в размере 12% от суммы совершенных операций, но не более 6000 драмов в месяц.
Воспользоваться программой возврата пенсий и пособий безналичным способом могут держатели карт следующих банков: ОАО <АКБА Банк>, ЗАО <АМИО Банк>, ЗАО <АйДи Банк>, ОАО <Араратбанк>, ЗАО <Ардшинбанк>, ЗАО <Арцах Банк>, ЗАО <Эвокабанк>, ЗАО <Инекобанк>, ЗАО <Конверс Банк>, ОАО <Армэкономбанк>, ОАО <Юнибанк>.
Ранее программа возврата средств по безналичным операциям пенсионерам и лицам, получающим пособия при оплате банковской картой, осуществлялась совместно с комбанками на равных условиях (по 5% комбанки и столько же правительство РА), однако уже с 1 января 2024 года финансирование полностью осуществляется правительством РА.
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|Водители туристических минивэнов провели акцию протеста на площади Республики
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|Делегация Армении отправилась в Подгорицу для ознакомления с опытом Черногории по интеграции в ЕС
|Посол Армении пригласил госсекретаря МИД Германии в Ереван
|В связи с смертью военнослужащего срочной службы пограничных войск возбуждено уголовное дело -СК Армении
|Телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Республики Узбекистан
|Транспортная сфера – один из главных факторов развития мировой экономики
|Оппозиционный депутат: Арестованный сторонник "Священной борьбы" имеет серьезные проблемы со здоровьем не совместимые с тюремными условиями
|Первый аккредитованный посол Армении в Колумбии приступил к миссии
|Воссозданы цифровые каталоги четырех утраченных музеев оккупированного Шуши - Минкульт Арцаха
|Татоян: Игнорирование Арменией решения Стокгольмского арбитража нанесет большой ущерб международному авторитету страны
|С момента запуска программы кешбэка по безналичным покупкам пенсионеров и лиц, получающих пособия, бенефициарам выплачено около 24 млрд драмов
|Глава САР: Призыв Пашиняна к захвату резиденции Католикоса всех армян станет стратегической ошибкой
|Армения рассчитывает на участие высокопоставленных делегаций стран-участников Международной экологической конференции, в работе COP17 в Ереване
|Католикос Всех Армян провел прощальную встречу с послом Ливана
|Армения отказалась от предложения американской стороны по аренде дороги через Сюник - соратник Пашиняна
|Мишустин снял Гусмана с должности первого замгендиректора ТАСС
|Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину
|Ереван придаёт большое значение дальнейшему расширению и углублению отношений с Киевом - Никол Пашинян
|Глава КРОУ Армении глубоко заблуждается. Он не может обязать Самвела Карапетяна продолжать реализацию инвестпрограммы в ЭСА: Экс-министр юстиции
|Романос Петросян произвел кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>
|В Нацсобрание Франции внесена резолюция с призывом усилить давление на Азербайджан для освобождения незаконно удерживаемых в Баку армянских пленных
|Плановые отключения электроэнергии 25 июля
|Защита архиепископа Аджапахяна просит прокуратуру изменить или отменить меру пресечения в отношении их подзащитного
|Что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества
|Адвокат бьет тревогу: медицинская коррупция в Армении уносит жизни пациентов
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|Председатель КРОУ заявил, что его действия в отношении ЭСА Карапетяна не имеют политического подтекста
|Захарова: Москва видит попытки Вашингтона вмешаться в процесс разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
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|Idram и IDBank приняли участие в Sevan Startup Summit
|Кремль: Вопрос о коридоре через Сюник - суверенное дело Армении и Азербайджана
|Управление госакциями ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии> передано минздраву РА
|Армения присоединится к соглашению ЕАЭС о сотрудничестве в сфере производства и распространения кино- и видеофильмов
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