Четверг, 24 Июля 2025 18:08

АрмИнфо. В Национальном собрании Франции внесено предложение о принятии резолюции, направленной на поддержку Армении в ее мирных усилиях с Азербайджаном путем подписания стратегического партнерства и призыва к освобождению политзаключенных Арцаха, содержащихся в Азербайджане.

Предложение было внесено на рассмотрение во французский законодательный орган 22 июля. В пояснительной записке к предложению отмечается, что после окончания военных действий в Нагорном Карабахе (Арцахе) осенью 2023 года Республика Армения решительно включилась в мирный процесс с Азербайджаном, соблюдая международное право и искренне стремясь к региональному примирению.

При этом подчеркивается, что несмотря на это, сохраняется множество опасений относительно положения перемещенного армянского населения Нагорного Карабаха и, тем более, относительно бывших политических, военных и гражданских лидеров этого региона, в настоящее время задержанных Азербайджаном без гарантий справедливого судебного разбирательства, в нарушение Женевской конвенции и основополагающих принципов международного гуманитарного права.

"В этом контексте Франция призвана сыграть историческую и политическую роль, будучи другом Армении, постоянным членом Совета Безопасности ООН и активным участником Европейской политики соседства. Её обязанность - поддерживать мирные усилия Армении и содействовать стратегическому партнёрству с ней, основанному на демократии, правах человека, безопасности и развитии.

Необходимо также решительно выступить за немедленное освобождение политических заключенных в Арцахе, произвольное задержание которых продлевает цикл боли и несправедливости в регионе", - далее говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем подчеркивается, что происходящее сейчас с судебным процессом над этими армянскими заключёнными, является частью стремления Азербайджана проводить систематическую политику отрицания существования Армении. "Это продолжение политики искоренения армянского населения в Республике Арцах и на всех территориях, контролируемых Азербайджаном, а также систематического уничтожения исторического, культурного и религиозного наследия", - говорится в тексте.

В этой связи в предложенной резолюции звучит призыв к правительству Франции и Европейскому союзу усилить давление на Азербайджан с целью ускорения подписания мирного соглашения с Арменией и освобождения незаконно удерживаемых в Баку армянских пленных. В ней также содержится требование к французскому правительству в ближайшее время доработать и подписать документ о стратегическом сотрудничестве с Арменией, также требует от ЕС увеличения объемов политического, экономического, военного, образовательного, научного и культурного сотрудничества с Арменией.