Четверг, 24 Июля 2025 16:46

АрмИнфо. Медицинская коррупция в Армении стала крайне опасной, пациенты вместо выздоровления умирают. Об этом сигнализирует адвокат Заруи Постанджян на своей странице в Фейсбук.

Постанджян представила сообщение о преступлении, обратившись к Генеральному прокурору Армении, председателю антикоррупционного комитета и защитнику прав человека.

По ее словам, коррупция возникает из-за того, что государственные представители предоставляют незаконные льготы, в частности, частным медицинским учреждениям. Так, на основе изученных ею документов, Постанджян выявила, что дирекция ЗАО "Wigmore Clinic", Министерство здравоохранения Армении и инспекционный орган здравоохранения и труда совместно совершили незаконные действия, которые могут повлечь уголовную ответственность за ряд преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Армении.

Адвокат рассказала, что Министерство здравоохранения Армении выдало ЗАО "Wigmore Clinic" множество бессрочных лицензий на оказание медицинской помощи и обслуживания. "Бессрочные лицензии на проведение сложных операций клинике были предоставлены за подписью начальника агентства лицензирования Минздрава Ваге Алексаняна в течение последних двух лет", - сообщила Постанджян.

При этом она обратила внимание, что в клинике не было надлежащего медицинского персонала для проведения подобного рода операций, а также отсутствовало отделение интенсивной терапии с необходимым уровнем оснащения для послеоперационного лечения. В результате, как отметила правозащитник, хирургическое вмешательство, проведенное врачом, работавшим там без договорной основы, и неправильное послеоперационное лечение привели несколько месяцев назад к смерти пациента.

"Основой поощрения, очевидно, является коррупция, которая действует по схеме систематического оборота огромных теневых сумм, связанных с государством и частным сектором. Речь идет о дорогостоящих операциях, которые проводятся с помощью ложной рекламы и суммы платежей которых затем не поступают в казну, и не облагаются налогом ", - пояснила Постанджян.

В связи с этим она потребовала инициировать уголовное производство и принять решение о возбуждении общественного уголовного преследования в отношении, по крайней мере, директора ЗАО "Wigmore Clinic" Завена Колояна и начальника агентства лицензирования Минздрава Ваге Алексаняна.