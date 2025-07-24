Четверг, 24 Июля 2025 15:44

АрмИнфо. Назначение Романоса Петросяна временным управляющим ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) исходит из моих полномочий и не связано с выполнением политических указаний. Об этом 24 июля в беседе с журналистами заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месроп Месропян.

По его словам, вопрос о назначении временного управляющего возник после того, как уполномоченный орган правительства, в частности министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян, сообщил о недостатках в управлении. В частности, речь шла о низком качестве предоставляемых услуг, плохом техническом обслуживании и неэффективности инвестиций. При этом он признал, что отключения электроэнергии могут происходить при любом руководстве.

"Вопрос заключается в частоте отключений, причинах, продолжительности и скорости восстановления электроснабжения. Мы говорим именно об этом. Проблем гораздо больше, и они в итоге привели к плохому менеджменту и неэффективному руководству. Именно поэтому правительство подняло этот вопрос", - заверил Месропян.

Он также подчеркнул, что не считает своё единоличное решение незаконным, поскольку у него есть соответствующие полномочия, даже если оно было принято без участия всей коллегии комиссии.

Между тем, касаясь в этом ключе работы компании "Веолия Джур", в работе которой также фиксируются постоянные перебои, и граждане на постоянно основе выражают недовольство качеством водоснабжения, Месропян заверил, что комиссия проводит ежедневные рабочие встречи с руководством и осуществляет соответствующие действия. Однако он заметил, что в отличие от ЭСА, владельцем водоснабжения является не "Веолия Джур", а государство.

"Когда правительство в свое время передало регулирование этих вопросов "Веолия Джур", тогда потери в этой системе составляли более 80%. Но в результате работ в этом году и инвестиций потери уже снизились до 55%. Конечно, это тоже плохой показатель, но для этого необходимы от правительства дополнительные финансы", - оправдал работу французской компании председатель КРОУ.

Кроме того, он решил связать эти проблемы с быстрым ростом темпа экономики, который, с его слов, приводит к новым проблемам. В частности, по словам Месропяна, это связано с увеличением количества многоквартирных зданий в Ереване, в то время как в город входят лишь шесть основных водопроводов. "Между тем, количество зданий увеличилось, а количество водопроводов осталось прежним, и нагрузка на старые системы возросла. Поэтому и пришлось сократить график подачи воды. И тут возникает вопрос: что делать "Веолия Джур"? Да, конечно, их не нужно жалеть, ведь у них много работы, они обязаны вовремя предоставлять свои услуги, придерживаться графика и отвечать на запросы жителей", - отметил председатель КРОУ.

Касаясь того, почему в этих двух случаях разные подходы, он лишь повторил, что в случае с "Веолия Джур" все жалобы от граждан должны рассматриваться государством, поскольку они не зависят от самой компании. "Я не говорю, что кто-то работает безупречно. Здесь нет разного подхода; я уже объяснил разницу между проблемами ЭСА и проблемами "Веолия Джур"", - резюмировал Месропян.

Примечательно, что предыдущий глава КРОУ Гарегин Баграмян уже отмечал, что ввиду того, что мэрия Еревана во главе с Тиграном Авиняном раздает разрешения на строительство высоток без согласования с компаниями, которые в последствие должны обеспечивать эти здания водой, газом, электричество, в последствие у граждан возникают проблемы. Тогда он отмечал, что перебои с подачей электричества были обусловлены с тем, что ЭСА вынуждены были средства, выделенные на модернизацию сетей направить на подключение новых абонентов.