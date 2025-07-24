Четверг, 24 Июля 2025 15:28

АрмИнфо. Москва видит попытки Вашингтона вмешаться в процесс разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом 24 июля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Американцы прямо говорят, что у них есть якобы уникальное решение вопроса. Однако, на самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана предложить они не могут. Соответственно и здесь лукавство", - подчеркнула она, касаясь разговоров об американском посредничестве.

В целом, говоря о западных посреднических усилиях, Захарова выразила убеждение, что сигналы из западных столиц нужно рассматривать в ином ключе. "На словах всё вроде гладко. Но, нужно видеть суть. А суть она такова: под благими намерениями скрыта сугубо личная конъюнктурная задача - это выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения, когда две южно-кавказские республики пытаются прийти к конструктивным, консенсусным решениям самостоятельно, при поддержке ближайших соседей", - отметила дипломат. По ее словам, западники нацелены перевести процесс примирения на свои рельсы, чтобы заработать политические очки, хотя известно, куда обычно эти рельсы заводят.

"На самом деле это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, подрыву принципа региональной самодостаточности, когда решением проблем Южного Кавказа занимаются непосредственно граничащие с ними страны", - продолжила представитель МИД РФ. Она также напомнила, что Москва неоднократно повторяла, что заинтересована в стабильном, безопасном, процветающем и мир Южном Кавказе. Захарова добавила, что одним из необходимых условий для этого является долгожданное примирение Баку и Еревана. В этом ключе она заметила о вкладе российской стороны в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"В определенный момент Баку и Ереван предпочли прямой диалог. Мы уважаем такой выбор. Всё-таки речь идет о том, что им придется договариваться и жить по соседству, друг рядом с другом. Поэтому если нашли способ для прямого диалога, да - это их выбор", - сказала российский дипломат. Она также напомнила, что российская сторона заявляла и о готовности оказывать востребованное содействие по всему спектру повестки нормализации. По ее словам, Москва в том числе была готова предоставить площадку для консультаций, подписания мирного договора.

Ранее испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило, что Армения, Азербайджан и США уже согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию коридора через Сюник Армении, который в документе фигурирует как "мост Трампа".

Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахиджеванской автономией.

Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахиджеваном через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.