Четверг, 24 Июля 2025 14:58

АрмИнфо. Уже год как обсуждения вокруг ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) стали иметь постоянный характер, проходили даже парламентские слушания, однако, не смотря на это, продолжают звучать вопросы "почему именно сейчас и почему после политических заявлений" Самвела Карапентяна были запущенные эти процессы. Так министр юстиции Армении Србуи Галян 24 июля ответила на вопрос журналиста о назначении временным управляющим ЭСА Романоса Петросяна.

В этой связи она заверила, что обсуждения по этому вопросу начались значительно раньше и не связаны с предположениями, которые активно обсуждаются в СМИ. В частности, процесс национализации ЭСА, принадлежащий российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну после заявлений последнего в поддержку Армянской Апостольской Церкви.

"Назначение Романоса Петросяна было необходимо в интересах общественности, чтобы избежать саботажа, коллапса и чрезвычайных ситуаций. Однако смена руководства воспринимается не в контексте всех предыдущих событий, а только последних (заявления бизнесмена Самвела Карапетяна - ред.). Тем не менее, нельзя игнорировать, что жители Армении сталкивались с постоянными перебоями в электроснабжении", - подчеркнула Галян.

При этом она признала, что проблемы в перебоях подач электричества сохранятся, поскольку решить их "за 2-3 дня" невозможно.

Говоря о заявлении Армении, что решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено, Галян пустилась в правовые дебри, пытаясь дать хоть какое-то внятное объяснение этому шагу армянских властей. С ее слов, международные арбитражи представляют собой альтернативные механизмы разрешения споров, роль которых в правовой системе Армении значительна. Галян добавила, что Армения имеет определенные обязательства в этом контексте, поскольку присоединилась к ряду международных конвенций и обязана следовать их решениям.

Касаясь конкретного решения арбитража по ЗАО "Электрические сети Армении", министр отметила, что в данном случае действует двухстороннее инвестиционное соглашение и в случае споров по признанию решений трибунала предусмотрена конкретная процедура.

"Если вы изучите решение арбитража, то увидите ссылку на соответствующую Нью- Йоркскую конвенцию (о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений - ред.), которая определяет механизмы я в случае его невыполнения. Эта процедура также присутствует и в нашем законодательстве", - добавила министр.

Как пояснила Галян, с целью признания решения арбитража, сторона имеет право обращаться в суд Армении, после чего только оно станет обязательным для исполнения. Она также отметила, что согласно законодательству Армении и международной конвенции существует возможность не выполнять это решение, если оно противоречит общественному порядку.

"Армения руководствуется национальным законодательством и международными конвенциями, и никакого нарушения не допускается. В правительстве всегда обсуждаются все риски, и те риски, которые рассматривались в рамках ЭСА, были оценены как очень высокие. Именно на преодоление этих рисков было направлено принятие решения. Что касается решения международного трибунала, мы будем с терпением ожидать рассмотрения спора. Правительство представит свои факты, и когда международный арбитраж даст свою реакцию на содержание спора, тогда мы оценим всевозможные риски", - резюмировала глава Минюста.

Напомним, что глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Республики Армения.

Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА. Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер защиты, поскольку действия Республики Армения "вызывают серьезные сомнения в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром".