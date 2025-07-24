Четверг, 24 Июля 2025 13:33

АрмИнфо. Вопрос о коридоре через Сюник - суверенное дело Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило, что Армения, Азербайджан и США уже согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию коридора через Сюник Армении, который в документе фигурирует как "мост Трампа".

"Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора", - сказал Песков журналистам, передает РИА Новости. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахиджеванской автономией.

Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахиджеваном через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.