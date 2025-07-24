Четверг, 24 Июля 2025 13:14

АрмИнфо. Правительство Армении 24 июля на очередном заседании закрепило полномочия по управлению государственными акциями (долями) ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии> за министерством здравоохранения Республики Армения.

В 2017 году решением правительства ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии> было передано из Министерства здравоохранения в Управление государственного имущества. В настоящее время существует необходимость сохранения за Министерством здравоохранения права управления акциями последнего, находящимися в государственной собственности.

Как говорится в пояснении к документу, в 2020-2022 годах организация была перепрофилирована в связи с лечением пациентов с COVID-19. С марта 2022 года организация была повторно перепрофилирована, в результате чего возобновила свою работу в штатном режиме. В 2022 году организация завершила год с прибылью, что было связано с хранением большого количества сырья и материалов на предприятии, что способствовало их использованию и большей части средств, направленных на выплату заработной платы.

Однако за 2023-2024 гг.. организация накопила кредиторскую задолженность в размере около 37 млн драмов, которая имеет тенденцию к постоянному росту. В 2023 году чистый убыток составил 18,2 млн драмов, в 2024 году - 39,3 млн драмов. Последнее обусловлено снижением доходов, особенно платных услуг. В 2024 году он снизился примерно на 27% по сравнению с 2023 годом, прочие доходы сократились примерно в 2 раза. Помимо вышеизложенного, на Организацию влияют и нефинансовые факторы, в частности, отток медицинского персонала. Наряду со всем этим Организация периодически принимала меры по сокращению расходов, в частности, были реализованы сокращения персонала и сокращение рабочего времени.

<В целях обеспечения эффективности распределения и планирования финансовых ресурсов Организации возникла необходимость передать управление Организацией министерству здравоохранения>, - говорится в документе.