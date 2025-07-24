Четверг, 24 Июля 2025 13:03

АрмИнфо. Правительство Армении 24 июля на очередном заседании одобрило предложение о подписании проекта Соглашения об административном сотрудничестве по услугам, связанным с производством и распространением кино- и видеофильмов, а также по демонстрации видеофильмов.

Как говорится в пояснении к документу, целью Соглашенияявляется создание дополнительного инструмента административного взаимодействия Сторон в целях обеспечения функционирования единого рынка производства и распространения кино- и видеофильмов, а также услуг по демонстрации видеофильмов в Евразийском экономическом союзе, что также будет способствовать предупреждению нарушений прав и законных интересов потребителей, общественности и государств.