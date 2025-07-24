Четверг, 24 Июля 2025 12:03

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян и министр образования, религии и спорта Греции София Захараки подписали программу сотрудничества в области образования и науки на 2025-2029 годы.

Как сообщили в пресс-службе МОНКС, подписание документа состоялось в рамках рабочего визита Андреасян в Афины. В ходе встречи министр подчеркнула значимость углубления дружественных и многосторонних отношений между Арменией и Грецией, а также необходимость поощрения инициатив, направленных на обмен передовым опытом. В связи с этим она обратила внимание, что расширение международного сотрудничества является одним из ключевых направлений развития сферы высшего образования и науки в Армении.

Коснувшись проводимых реформ в сфере высшего образования, министр представила проект Академического городка, создание которого предусмотрено "Государственной программой развития образования Армении до 2030 года". Андреасян также обратила внимание на важности развития партнерских отношений в рамках программы ЕС Erasmus+, особенно через реализацию программ обмена студентами и преподавателями, а также других совместных инициатив.

В этом ключе глава МОНКС выразила готовность поделиться армянским опытом, отметив, что в Армении качественные образовательные услуги предоставляются также через неформальное образование. В частности, она выделила деятельность центра креативных технологий "Tumo" и инженерных лабораторий "Армат".

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве с греческими учебными заведениями в области профессионального образования и обучения (ПОО), а также обсуждение вопросов, связанных с совместными образовательными программами. В связи с этим Андреасян сообщила, что в 2024 году Национальное собрание приняло новый закон "О профессиональном образовании и обучении", разработанный при поддержке ЕС и других международных партнеров в результате длительного сотрудничества. Стороны в этом контексте также обсудили важность деятельности армяно-греческого государственного колледжа туризма, сервиса и пищевой промышленности в Ереване и возможности реализации программ обмена.

В рамках встречи были рассмотрены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая углубление изучения древнегреческого языка в научно-исследовательском Институте древних рукописей имени Месропа Маштоца и на богословском факультете ЕГУ.