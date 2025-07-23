Среда, 23 Июля 2025 20:13

АрмИнфо. Срочное решение арбитража по иску российского бизнесмена Самвела Карапентяна касательно решения властей Армении по национализации его компании "Электрические сети Армении" - это первый тревожный сигнал для властей и предупреждение остановиться. Об этом заявила бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, касаясь сегодняшнего решения Стокгольмского арбитража.

"По сути, арбитражный суд обязал власти Армении воздержаться от действий, предусмотренных поправками в законы Армении об энергетике и общественных услугах. Решение сегодня реально и обязательно к исполнению", - заметила юрист.

В этом ключе Ованнисян обратила внимание, что ст. 17 Закона Армении "О коммерческом арбитраже" предусматривает меры по обеспечению исполнения промежуточного решения, а также вопросы, возникающие в связи с неисполнением решения. С ее слов, более того, международные механизмы также предусматривают двойной арбитраж и возмещение ущерба. При этом она выразила уверенность, что арбитражный трибунал по этому делу еще будет и будет окончательное решение по этому делу.

"Почему важен срочный арбитраж? В том, что выявлена угроза, на нейтрализацию которой и направлено это решение. Это попытка предупредить государство о более серьёзных проблемах", - отметила бывший министр. Ованнисян добавила, что пока не знакома с актом и предусмотренными арбитражем мерами безопасности, но очевидно, что оно как минимум обязывает правительство воздержаться от принятия действий в отношении ЭСА.

Далее она коснулась недавно внесённых законодательных поправок в законы об энергетике и общественных услугах, разделив на этапы. По ее словам, первый уже состоялся: назначен временного управляющего ЭСА. "Произошло нечто беспрецедентное: превентивные меры были поручены не Комиссии по регулированию общественных услуг, а руководителю комиссии, что является грубым нарушением и неконституционным шагом, который обязательно будет отмечен международными судами в будущем. Более того, глава комиссии даже не попытался объяснить, почему он назначил администратора, и не разработал, например, программу. Объяснений нет", - продолжила юрист.

Второй этап, с ее слов, касается прекращения действия лицензии, которое, скорее всего, последует за "нарушениями, выявленными сотрудниками правоохранительных органов". "Существует международный опыт, согласно которому прекращение действия лицензии равнозначно лишению собственности. Хотя на первый взгляд это кажется административным вмешательством, нет, это будет считаться вмешательством в имущественные отношения, и в мировой практике есть множество подобных случаев, которые признаются косвенным лишением собственности", - отметила Ованнисян.

Третий этап. Продолжила она, касается того, что государство получает приоритет в приобретении собственности при определённых условиях. "И здесь возникают большие вопросы, связанные с конституционностью, и с точки зрения оценки имущества может оказаться, что человек будет вынужден продать имущество по цене, по которой он бы его никогда не продал", - заметила.

Вместе с тем, эксперт обратила внимание, что помимо юридической стороны вопроса есть и другая - отношение к бизнесу.

"Ведь это частный бизнес, и культуры диалога с частным бизнесом не существует. Решение принимается буквально за один день, реализуется грубо и с серьёзными юридическими проблемами. Честно говоря, нет места для юридических манёвров. Люди могут быть недовольны перебоями в подаче электроэнергии и думать, что государственное управление улучшит ситуацию, но они совершенно не понимают, что в конечном итоге всё произошло не через национализацию, а через наспех созданные структурные решения. В этих условиях не исключено, что всё это будет передано другому частному владельцу, что создаст новые проблемы и не решит существующую. Это игра на чувствах людей. Проблема не только не будет решена, но и из-за злоупотребления эмоциями пострадает репутация государства, ухудшится инвестиционный климат и потребуются огромные средства для компенсации причинённого ущерба", - заметила Ованнисян, добавив, что это нужно понимать, прежде чем поддаваться эмоциям.