Среда, 23 Июля 2025 16:24

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян на встрече с министром культуры Греции Стилиан Мендони в Национальной галерее подписали документы о сотрудничестве в сфере культуры.

Как сообщили в пресс-службе Министерства, в частности, подписаны программа сотрудничества в области культуры, соглашение о предотвращении незаконного оборота культурных ценностей, меморандум о сотрудничестве между Национальным филармоническим оркестром Армении и концертным залом "Мегарон" в Салониках, а также меморандум о сотрудничестве между Фондом кино Армении и киноцентром Греции.

Андреасян и Мендони выразили уверенность, что подписанные документы придадут новый импульс укреплению культурных связей между Арменией и Грецией и откроют новые горизонты сотрудничества. В этом ключе стороны обсудили вопросы, касающиеся программ обмена в сфере культуры, межмузейного сотрудничества, организации Дней культуры в двух странах, совместных выставок и кинопроектов, а также сохранения культурного наследия и обмена опытом в области управления.