Среда, 23 Июля 2025 13:30

АрмИнфо. В ходе рабочего визита в Грузию делегация Армении, возглавляемая министром внутренних дел Арпине Саркисян, посетила Академию МВД Грузии, где обсудила возможности реализации совместных образовательных программ, обмена опытом и профессиональной переподготовки.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, в рамках рабочего визита делегация также провела встречи с представителями подведомственных служб МВД Грузии. В первый день визита члены делегации посетили Центр управления общественной безопасностью МВД Грузии "112". Здесь, в сопровождении заместителей министра внутренних дел Грузии Георгия Бутхузи и Александра Дарахвелидзе, им была представлена работа систем видеофиксации дорожного движения и электронного мониторинга, используемого для предотвращения домашнего насилия.

На следующий день визита делегация, во главе с министром, посетила Центр общественных услуг Министерства юстиции, где директор учреждения Вахтанг Жвания ознакомил их с грузинской моделью предоставления государственных услуг. В тот же день, согласно источнику, армянская делегация посетила Департамент патрульной полиции, где ей были представлены осуществленные реформы и планы на будущее.

Дарахвелидзе и руководитель управления Леван Майсурадзе рассказали о ключевых функциях службы, а также продемонстрировали автопарк и единый сервисный центр, где услуги предоставляются по принципу "одного окна" (позволяет гражданам получать необходимые услуги в одном месте без необходимости посещения различных инстанций - ред.).

В агентстве МВД Грузии делегация ознакомилась с процессами регистрации транспортных средств и выдачи номерных знаков, а также с порядком проведения теоретических и практических экзаменов на получение водительских прав.