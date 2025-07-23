Среда, 23 Июля 2025 12:27

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян выступила с инициативой о подаче коллективного иска против лидера движиения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна, заключенного ране под арест за "за терроризм и подготовку к захвату власти".

Как сообщила Аванесян на своей странице в Фейсбук, она намерена подать иск в соответствии со Статьей 224 Гражданского процессуального кодекса (право на обращение в суд с групповым иском - ред.). Министр отметила, что к ее инициативе уже присоединились многие граждане и общественные деятели, против которых архиепископ сам ранее подал судебные иски. Кроме того, Аванесян подчеркнула, что руководитель фракции "Наследие" Степа Сафарян предложил ей свою помощь в организационных вопросах.

"Это правда, что мы снисходительные и щедрые люди, но ответственность - это хорошее дело. Я предлагаю направить сумму, требуемую за моральный ущерб, на благие и общественные дела. Мы сообщим вам больше о процессе и возможности присоединения к иску", - отметила Аванесян.

Данное заявление она сделала после того, что как адвокаты Баграта Галстаняна подали иск против Аванесян за "оскорбление и клевету". Как сообщала министр, она узнала об этом через СМИ и сразу заявила о своем намерении инициировать объединенный иск против архиепископа.

"Я предлагаю подать коллективный иск против человека, который назвал народ "темным скотом". Интересно, трансформировалось ли его ненасытное желание "застрелить" в форму выражения недовольства в судебном порядке. Или же, после подачи иска, он по-прежнему прокручивает в голове "стрельбу" и другие террористические сценарии, испытывая потребность в финансах? Не останавливайтесь, обращайтесь также в международные террористические организации с жалобами на то, что власти Армении предотвратили попытки государственного переворота", - написала ранее Аванесян.

Примечательно, что Аванесян - юрист по образованию, очевидным образом попирая презумпцию невиновности человека, уже вынесла обвинительный вердикт архиепископу Баграту и делает оценочные суждения в условиях, когда компетентные органы проводятся еще только процесс предварительного следствия.

Напомним, что 22 июля, согласно сайту судебных актов Datalex, лидер движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян, ранее арестованный на 2 месяца по обвинению "в терроризме и подготовке к захвату власти" подал иски против политических деятелей, требуя возмещения морального вреда, причиненного оскорблением и клеветой. Галстанян через суд потребовал взыскать 6 миллионов драм компенсации от члена партии "Гражданский договор", депутата Национального Собрания Ваагна Алексаняна, по 3 миллиона драм от министра здравоохранения Анаит Аванесян, лидера партии "Республика" Арама Саркисяна, бывшего депутата НС Степы Сафаряна, политолога Арутюна Мкртчяна и членов партии "Республика"Ани Хачатрян и Айка Саакяна.