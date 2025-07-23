Среда, 23 Июля 2025 11:30

АрмИнфо. Caucasus Heritage Watch, занимающийся мониторингом сохранности культурного наследия Арцаха, опубликовал восьмой по счеты доклад о состоянии армянских объектов после азербайджанской оккупации НКР.

В докладе представлены результаты двух раундов спутникового мониторинга более 500 объектов культурного наследия в регионе.

Как отмечается в сводной оценке доклада, в ходе двух наблюдательных миссий (осень 2024 года и весна 2025 года) CHW не зафиксировал новых случаев разрушения объектов культурного наследия. "Эта позитивная оценка, однако, требует определённой осторожности, поскольку ещё в нашем последнем докладе задокументировали беспрецедентный всплеск разрушений, который привёл к уничтожению 6 объектов культурного наследия всего за несколько месяцев в конце 2022 года и начале 2023 года", - отмечают авторы доклада.

Тем не менее, в текущем докладе CHW задокументировано продолжающееся повреждение объектов культурного наследия. Среди трёх пострадавших объектов - два исторических армянских кладбища и армянская церковь XIX века. "Так, кладбище недалеко от Вазгенашена/Гаджисамлы, подвергается постоянным атакам бульдозеров с весны 2023 года, когда мы впервые сообщили о повреждениях на этом месте. Дорожные работы в этом районе продолжают разрушать кладбище, и без быстрых действий от него скоро ничего не останется. Кладбище под кодом SH.005-0 (основано в 1868 г.), также подвергается атакам дорожно-строительной техники. Первый срез кладбища был замечен в 2023 году и продолжает расширяться, повредив примерно 16% территории захоронения", - далее говорится в докладе.

Также отмечается, что ущерб церкви Тандзатап (LN.206-0), впервые отмеченный 21 ноября 2024 года, оценить сложнее всего. "В отличие от других случаев повреждений и разрушений, зафиксированных CHW, мы не видим признаков более масштабных изменений ландшафта: не наблюдается никаких выемок дорог или расчистки участков. В связи с этим мы продолжаем наблюдение за объектом, чтобы лучше понять силы, приведшие к обрушению большей части южной стены в период с 5 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года", - далее говорится в докладе.

При этом подчеркивается, что наиболее тревожным выводом восьмого отчёта CHW по мониторингу является рост числа объектов, находящихся под угрозой.

"Следует отметить не только количество объектов, которые CHW считает подверженными риску воздействия от смежной деятельности (n=7, самое большое количество, когда-либо зафиксированное нами в ходе одной миссии), но и то, что эти объекты включают в себя как армянское, так и азербайджанское наследие. MT.451-0 (Историческое кладбище Паправенд) и SH.097-0 (Ханский дворец) - места, тесно связанные с азербайджанской общиной региона и историческими связями региона с Персией. Тот факт, что эти объекты также находятся под угрозой, свидетельствует о всё более широком безразличии к прошлому региона. Более того, поскольку строительство стремительно несёт Карабах в воображаемое будущее, CHW по-прежнему глубоко обеспокоен прошлым региона и хрупкими остатками всех его исторических общин", - говорится в докладе.