Среда, 23 Июля 2025 11:28

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, премьер-министр примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай Российской Федерации.

Международная экологическая конференция, которая на днях состоится в Горно-Алтайске, предполагает участие высоких представителей. Об этом накануне сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее в российском кабмине сообщали, что ожидается участие правительственных делегаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.