Вторник, 22 Июля 2025 17:39

АрмИнфо. Британская компания Anglo Asian Mining начала добычу меди на руднике в арцахском Кашене. Об этом написал аналитик Бениамин Матевосян.

"Давайте зафиксируем: между Anglo Asian Mining и Кашенским месторождением стоял Арцах и 120 тысяч армян Арцаха. Для того чтобы добраться до меди, нужно убрать с пути два этих препятствия. "Суверенный" Алиев начал войну и блокаду, чтобы дать британцам возможность получить доступ к месторождению", - добавил политолог.

По его словам, "суверенный" Пашинян не только не помешал этому, но ещё и приложил все усилия, чтобы с пути Anglo Asian Mining исчезли ещё и российские миротворцы, которые появились в Арцахе в 2020 году вопреки желаниям и планам стоящих за войной акторов.

"Понятие "суверенитет" в XXI веке не имеет ничего общего с его первоначальным смыслом. Более того, уже давно полноценными акторами мировой политики являются не только отдельные государства, но транснациональные элиты с их крупными компаниями. По факту, Алиев и Пашинян на проверку являются просто наёмными менеджерами (мягко говоря) в руках одной и той же британской компании", - заключил политолог.

Заметим, что Азербайджан в декабре 2022 года начал блокаду Арцаха именно под предлогом недопустимости дальнейшей разработки этого месторождения из-за "загрязнения экологии".