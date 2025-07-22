Вторник, 22 Июля 2025 17:36

АрмИнфо. Грузия внимательно следит за продолжающимся диалогом между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы обсудили значение стабильности в регионе. Грузия внимательно следит за диалогом между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем мирное соглашение, которое, как надеемся, вскоре будет подписано", - отметила глава грузинского МИД, передает Первый канал Грузии.

По словам Маки Бочоришвили, Грузия искренне заинтересована в укреплении мира и стабильности в регионе.

"Мы всегда говорили и повторим вновь: Грузия искренне заинтересована в укреплении мира и стабильности в нашем регионе. Мы рады, что 17 апреля у нас была возможность провести трехстороннюю встречу. Это была первая встреча в подобном формате, когда заместители министров всех трёх стран собрались в Тбилиси и обсудили вопросы регионального значения. Мы считаем, что у нас есть потенциал для продолжения сотрудничества между тремя странами в этом формате. Процессы, происходящие в регионе, безусловно, очень важны. В этом контексте важны сотрудничество и партнерство между нашими странами", - добавила грузинский дипломат.

Она добавила, что текущая геополитическая ситуация может рассматриваться как определённая возможность - в интересах Грузии и Азербайджана. " C учётом этих интересов мы можем развивать широкое сотрудничество с другими странами региона и использовать тот потенциал, который у наших стран есть в данных условиях. Ещё раз большое спасибо за визит. Надеюсь, что мы снова встретимся в этом году, и у нас будет возможность активно сотрудничать и обсуждать все вопросы, касающиеся дружбы, партнёрства и сотрудничества между нашими двумя странами, а также более эффективно использовать это сотрудничество в региональном контексте", - заявила Мака Бочоришвили.