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АрмИнфо. Заместитель губернатора Сюника Наре Казарян и советник Нвард Арутюнян приняли главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Дафну Мааре. Во встрече учувствовали и другие сотрудники организации.
Как сообщили в пресс-службе аппарата губернатора Сюника, это была первая встреча главы делегации МККК с представителями власти этого региона. В ходе встречи стороны обсудили результаты совместной работы, осуществленной в Сюнике в прошлом году, а также текущие проекты. Собеседники также коснулись результатов программ, реализуемых в рамках подписанного меморандума о двустороннем сотрудничестве.
Казарян и Арутюнян выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за усилия, направленные на развитие приграничных населенных пунктов и улучшение сферы здравоохранения в регионе. В свою очередь, представители МККК отметили высокую эффективность сотрудничества с администрацией губернатора Сюника.
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