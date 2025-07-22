Вторник, 22 Июля 2025 17:24

АрмИнфо. Заместитель губернатора Сюника Наре Казарян и советник Нвард Арутюнян приняли главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Дафну Мааре. Во встрече учувствовали и другие сотрудники организации.

Как сообщили в пресс-службе аппарата губернатора Сюника, это была первая встреча главы делегации МККК с представителями власти этого региона. В ходе встречи стороны обсудили результаты совместной работы, осуществленной в Сюнике в прошлом году, а также текущие проекты. Собеседники также коснулись результатов программ, реализуемых в рамках подписанного меморандума о двустороннем сотрудничестве.

Казарян и Арутюнян выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за усилия, направленные на развитие приграничных населенных пунктов и улучшение сферы здравоохранения в регионе. В свою очередь, представители МККК отметили высокую эффективность сотрудничества с администрацией губернатора Сюника.