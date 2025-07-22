Вторник, 22 Июля 2025 16:37

АрмИнфо. Спикер парламента Арцаха Ашот Даниелян выразил признательность Палате представителей Бельгии за единогласное принятие 18 июля 2025 года резолюции "О ситуации в Нагорно-Карабахской Республике и необходимости мира на Южном Кавказе".

Как сообщает пресс-служба Национального собрания Арцаха, положения, изложенные в данной резолюции, свидетельствуют о принципиальном подходе депутатов, избранных бельгийским народом, к признанию неотъемлемых прав народа Арцаха. В частности, права возвращения на родину и права на безопасную и достойную жизнь.

"Мы высоко ценим акценты, содержащиеся в резолюции, направленные на защиту прав арцахцев, безопасное возвращение насильственно перемещенного населения, немедленное освобождение военнопленных и гражданских заложников, а также сохранение историко- культурного и религиозного наследия. Мы также придаем особое значение призывам, о необходимости привлечения международных организаций, в частности ЮНЕСКО для мониторинга ситуации на местах", - отметил спикер парламента НКР.

В связи с этим председатель НС Арцаха подтвердил готовность к сотрудничеству со всеми международными партнерами и структурами, направленному на восстановление справедливости, установление мира и защиту основных прав человека. В заявлении также подчеркивается, что подобные принципиальные инициативы международных структур и государств, основанные на приоритете прав человека, приобретают исключительное значение в условиях существующих препятствий для деятельности властей Арцаха.

"Единогласное решение Палаты представителей Бельгии является четким и обнадеживающим посланием для всех, кто продолжает бороться за справедливость, правду и достойный мир. Национальное Собрание Республики Арцах подтверждает свою глубокую признательность дружественному народу Бельгии и законодательному органу за то, что они сделали голос справедливости услышанным и противодействовали попыткам сокрытия преступлений против человечности", - резюмировал Даниелян.

Напомним, что 18 июля Палата представителей Бельгии на своем пленарном заседании 17 июля единогласно приняла резолюцию, осуждающую военное нападение Азербайджана на армян Арцаха и нарушение международного права. В принятой резолюции говорится, что действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и его армянского населения противоречат основополагающим нормам международного права. В резолюции также говорится о незаконном удерживании Азербайджаном бывших лидеров Нагорного Карабаха и непонятных судебных процессах. Решительно осуждая эту политику Азербайджана, его призывают освободить всех армянских пленных и гарантировать справедливое судебное разбирательство. Палата представителей также требует от Азербайджана обеспечить сохранение культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и призывает разрешить миссии ЮНЕСКО посетить эту территорию для оценки ущерба.