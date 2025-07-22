Вторник, 22 Июля 2025 16:18

АрмИнфо. Свекровь бывшего мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян обвиняется в отмывании денег. Об этом сообщает издание Армлур.

Асатрян владеет строительной фирмой <Наре Плюс>, которая незаконно возводила частные дома в Эчмиадзине.

Ранее газета <Жоговурд> сообщала, что Антикоррупционный комитет предъявил бывшему мэру Эчмиадзина обвинение в отмывании денег и злоупотреблении должностным положением. Отмечалось, что что уголовное производство было возбуждено на основе материалов, направленных в Генеральную прокуратуру Комиссией по предотвращению коррупции, после изучения статьи в СМИ <Свекровь Дианы Гаспарян начала незаконное строительство в Эчмиадзин>. Орган предварительного следствия избрал в отношении неё меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что 15 мая мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян, бъявила о своей отставке. Члены партии до сих пор не комментируют причины её отставки, отмечая, что им нечего добавить к объяснениям Гаспаряна.

В начале февраля текущего года армянская служба Радио Свобода сообщила, что Гаспарян заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Ашотом Мирзояном, своим свекром, на закупку сжатого природного газа для городской администрации 27 января на 13,6 млн драмов. Согласно Закону Армении о государственной службе, если действия или решения должностного лица могут привести к конфликту интересов, оно обязано подать письменное уведомление своему вышестоящему руководству. Однако главы общин не имеют вышестоящего органа, поэтому в таких случаях они должны уведомлять Комиссию по предотвращению коррупции. Однако в Комиссии по предотвращению коррупции сообщили "Азатутюн", что от мэра Вагаршапата не поступало никаких уведомлений о конфликте интересов, а Диана Гаспарян не отказалась от участия в принятии решения и подписала контракт со своим свекром.

При этом это не единственный скандал вокруг семьи Гаспарян. Муж Дианы Гаспарян, Арамаис Мирзоян, является членом фракции "Гражданский договор" в совете старейшин Вагаршапата. Семья мужа Гаспарян без разрешения начала строительство жилых домов в Эчмиадзине. Кроме того, 1,2 гектара земли перешли в собственность семьи мэра при сомнительных обстоятельствах. Член совета общины Аракс от партии "Гражданский договор" Шахен Шахинян сначала купил этот участок на аукционе мэрии Вагаршапата, а затем передал его компании "Наре Плюс", принадлежащей свекрови Гаспарян. Именно на основе этих разоблачений Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, и Диана Гаспарян была допрошена.