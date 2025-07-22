Вторник, 22 Июля 2025 16:16

АрмИнфо. Армянский политолог Ваге Давтян назвал необоснованными утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о пропускной способности маршрута через Сюник.

"Алиев оценил потенциальную пропускную способность так называемого "Зангезурского коридора" в 15 млн тонн. Эта абсолютно необоснованная, никак не подтверждённая расчетами цифра циркулирует в информационном поле с одной целью - продемонстрировать внешним акторам, что коммуникационный маршрут, проходящий через юг Армении, имеет не локальное, а как минимум макрорегиональное значение", - заметил эксперт.

По его убеждению, чтобы оценить объективность этого ожидаемого показателя, уместно провести параллель с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, которая действительно является ключевой коммуникационной инфраструктурой регионального значения и функционирует в несравненно более стабильных и предсказуемых геополитических условиях.

Давтян обратил внимание, что введённая в эксплуатацию в 2017 году, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обладает пропускной способностью 6,5 млн тонн грузов и 1 млн пассажиров в год.

"И даже при этом на сегодняшний день используется, в лучшем случае, на половину своей мощности. "Зангезурский коридор" будет обладать нулевой торгово-коммерческой эффективностью.

Очевидно, что его основное назначение - это обеспечение беспрепятственных военных перебросок, милитаризация Нахичевани, формирование там военной базы, создание анти- иранского плацдарма и ослабление российского влияния.

Именно поэтому столь активный интерес к "коридору" проявляют Вашингтон, Лондон и играющее далеко не последнюю роль в этих "центрах силы" еврейское лобби", - заключил Давтян.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.