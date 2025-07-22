Вторник, 22 Июля 2025 15:44

АрмИнфо. В Армении 31% респондентов считают, что внешняя политика страны должна быть прозападной, но с сохранением отношений с Россией. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведённого Центром исследований Международного республиканского института (IRI).

26% - пророссийской, но с сохранением отношений с ЕС и Западом, 14% - исключительно проевропейской и прозападной, 8%- пророссийской, 13% - иной, еще 9% затруднились ответить.

На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье был бы референдум по вступлению в ЕС как бы вы проголосовали, 49% опрошенных отметили, что проголосовали бы "за" вступление в Евросоюз, 31% - заявили, что не участвовали бы в голосовании, 15% - против проголосовали бы, еще 5% затруднились ответить. Примечательно, что в сентябре 2024 года тех, кто бы проголосовал "за" вступление в ЕС было 58%, тех, кто бы проголосовал против - 13%, не участвовал - 25%, а тех, кто затруднился ответить - 3%.

Любопытно, что 37% опрошенных в качестве ключевой миссии присоединения к ЕС назвали обеспечение безопасности, 18% - укрепление экономики, 10% - развитие страны и лишь 5% назвали либерализацию визового режима.

При этом 14% опрошенных уверены, что вступление в ЕС приведет к ухудшению семейных ценностей в Армении, еще 14% - полагают, что под ударом окажутся национальные ценности, 9% - этот вызовет проблемы в сфере безопасности, 8%- будет иметь негативное экономическое воздействие, 8% - посчитали, что это рассердит Россию, а еще 5% - уверены, что приведет к вызовам безопасности со стороны РФ, 19% - дали иные ответы, 18% - затруднились ответить, еще 4% - уверены, что никаких негативных последствий не будет.

На уточнение, поддержат ли они подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 29% респондентов сказали да, 18%- скорее да, 8%- скорее нет, 33% - нет, 10% - сказали, что все зависит от окончательных требований, 2% - затруднились ответить.

Опрос был проведён по инициативе Исследовательского центра IHR Survey и реализован компанией BREVIS (IPSC). Данные собирались методом телефонного интервью (CATI) в период с 16 по 26 июня 2025 года. Выборка состояла из 1505 граждан Республики Армения старше 18 лет и бывших жителей Нагорного Карабаха, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха и в настоящее время проживающих в Армении (имеющих или не имеющих гражданство). Полученная выборка была взвешена по возрасту, полу и месту жительства на основе данных Национальной статистической службы за 2023 год. Показатель целевого веса образования был рассчитан на основе данных переписи населения 2022 года (для лиц в возрасте 18 лет и старше) и среднего уровня образования обследованной выборки. Погрешность не превышает +2,5 процентных пункта для всей выборки. Уровень участия в опросе составляет 25%.