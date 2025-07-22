Вторник, 22 Июля 2025 12:27

АрмИнфо. Защита лидера движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна намерена подать в суд порядка 100 исков по фактам клеветы в адрес их клиента. Об этом сообщил адвокат Ованнес Худоян

По его словам, параллельно с незаконными арестами архиепископа Баграта и других участников "Священной борьбы" правоохранительными органами, политическим большинством и пропагандистами из различных кругов была инициирована информационная кампания, сопровождавшаяся нарушениями презумпции невиновности, оскорблениями и клеветой.

Адвокат уверен, что эта кампания была направлена как на сокрытие незаконности политических преследований, так и, в большей степени, на подготовку к дальнейшим незаконным действиям, таким как нападение на Первопрестольный Эчмиадзин.

"Мы также обещали не оставлять это незаконное поведение без ответа. Несколько дней назад были поданы иски против министра здравоохранения Анаит Аванесян, депутата Ваагня Алексаняна, лидера партии "Республика" Арама Саркисяна и его окружение - Ани Хачатрян и Айка Саакяна, пропагандиста-эксперта от правящей силы "Гражданский договор" Арутюна Мкртчяна и "отпетого клеветника" Степы Сафаряна.

Вышеупомянутые лица были выбраны случайным образом из более чем ста возможных ответчиков. Новые иски будут поданы в ближайшее время", - отметил адвокат в своей публикации в Фейсбук.

Архиепископ Баграт Галстанян был арестован на 2 месяца 26 июня 2025 года. Ему предъявлены обвинения в "терроризме, массовых беспорядках и подготовке к захвату власти". Он вины не признает.