Вторник, 22 Июля 2025 12:06

АрмИнфо. В связи с проникновением волны тропического теплого воздуха с юга, сегодня, 22 июля, в Армении впервые с 1989 года зарегистрирована температура в 40 градусов тепла.

Как сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологии и мониторинга Минокружающей среды РА, ожидается, что высокий тепловой фон сохранится в Араратской долине и Сюникской области, а также в Ереване. В период с 16:00 до 17:00 температура в этих регионах может достигать отметки от +38 до +40 градусов. В связи с этим Гидрометцентр предупреждает о высоком классе пожароопасной ситуации в указанных зонах, а также в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора.

Согласно источнику, в течение дня 22 июля, а также после полудня 25-26 июля, в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами и возможным градом. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-5 м/с, однако во время грозы его скорость может увеличиться до 17-20 м/с. В вечерние часы с 21 по 26 июля также ожидается усиление ветра в Армавире и предгорьях Котайка и Арагацотна со скоростью 15-18 м/с.