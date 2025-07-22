Вторник, 22 Июля 2025 11:09

АрмИнфо. В ходе визита в Афины делегация, возглавляемая министром образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанной Андреасян, посетила Музей Бенаки.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, министр, в сопровождении научного директора музея Джорджа Мангиниса, провела экскурсию по выставочным залам. Андреасян ознакомилась с деятельностью учреждения и эксклюзивной выставкой, на которой были представлены экспонаты древних времен, включая образцы керамики армянского происхождения.

В рамках посещения музея министр и директор Музея Бенаки обсудили перспективы сотрудничества с Музеем истории Армении, в частности, возможность организации совместной выставки. Затем армянская делегация посетила фонд Ласкаридис, где, при сопровождении генерального директора Константиноса Мазаракиса, ознакомилась с древними греческими рукописями. Директор рассказал, что в учреждении также хранятся редкие армянские рукописи.

В ходе визита стороны обсудили возможности развития двусторонних отношений и укрепления межмузейных связей, в том числе, возможности сотрудничества с Музеем истории Армении и Матенадараном.