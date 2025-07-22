Вторник, 22 Июля 2025 11:07

АрмИнфо. Суд в Армении применил обеспечительную меру в виде наложения ареста на денежные счета депутата правящей в НС фракции <Гражданский договор> Арсена Торосяна по иску мецената, президента группы компаний <Ташир> Самвела Карапетяна. Информацию подтвердил сам Торосян.

В начале июля АрмИнфо со ссылкой на портал судебной информации Datalex.am сообщало, что глава ГК <Ташир> Самвел Карапетян подал судебный иск против депутатов правящей фракции <Гражданский договор> Арсена Торосяна и Айка Конджоряна за оскорбительные высказывания и клевету. Карапетян требует от суда обязать Арсена Торосяна и Айка Конджоряна публично извиниться перед Самвелом Карапетяном за оскорбительные выражения и опровергнуть сведения, высказанные ими во время выступления с трибуны Национального Собрания РА 17 и 18 июня, а также выплатить компенсацию в размере 9 млн драмов. Тогда экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян с парламентской трибуны обвинил Карапетяна в связях с <Лубянкой> - ФСБ (по версии Торосяна - <Люблянка>).

<Подтверждаю, что в иске, поданном против меня, <великий благодетель> Само ходатайствовал перед судом о применении обеспечительной меры в размере 9 миллионов драмов, и по непонятным мне до сих пор причинам и обоснованиям суд удовлетворил это ходатайство. Мы обратимся к этой судебной практике позже, когда мало того, что некоторые люди подают в суд на политиков за политические заявления, так ещё и суды принимают подобные решения>, - написал провластный депутат в соцсети.

По его словам, он ходатайствовал об отмене этого <необоснованного решения>. <Я не собираюсь продавать своё имущество и бежать из Армении, тем более из страха перед Само>, - отметил он.

Напомним, что меценат и президент ГК <Ташир> Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию <Электрические сети Армении>. Парламент принял соответствующие законы.

16 июля адвокаты сообщили, что Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение - в отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний.