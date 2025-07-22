Вторник, 22 Июля 2025 10:43

АрмИнфо. Верховный орган АРФ "Дашнакцутюн" Армении призвал правоохранительные органы страны отреагировать на заявления и планируемые действия премьер-министра Никола Пашиняна по отстранению Католикоса Всех Армян Гарегина второго от престола, содержащие в себе состав преступления.

В АРФД, заметили, что заявления и планируемые действия Пашиняна по отстранению Католикоса Всех Армян являются подготовкой к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

"В частности, эти действия будут препятствовать нормальному функционированию Первопрестольного Эчмиадзина. Эти призывы содержат в себе захват Католикоса Всех Армян в заложники, принуждение его к отставке, подстрекательство к массовым беспорядкам и организацию уголовно наказуемых деяний под угрозой применения насилия", - заметили в АРФД.

В этой связи в дашнакской силе призвали общественность "не поддаваться антиконституционным и незаконным провокациям Никола Пашиняна, не участвовать в его плане штурма Верховного Патриархата, не становиться участниками хулиганства, массовых беспорядков и других тяжких преступлений, наказуемых Уголовным кодексом".

"Кроме того, мы требуем генерального прокурора Армении и следственные органы возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого, а полицию и Службу национальной безопасности - пресечь подготовку главой исполнительной власти Республики тяжких и особо тяжких преступлений, не становясь соучастником столь масштабного беззакония", - далее говорится в заявлении Верховного органа АРФД.

В политической силе напомнили, что согласно уголовному законодательству Армении, граждане, действующие с позиции предотвращения подготовки или совершения тяжких преступлений, действуют в соответствии с законодательством Республики Армения.

"Армянская Апостольская Святая Церковь - основополагающий столп армянской идентичности, веками сохранявший существование нашего народа. Наш народ, достигший XXI века благодаря Армянской Церкви, не может терпеть незаконную кампанию премьер-министра Армении против Церкви, её Патриарха и духовенства, поэтому мы призываем наш народ быть готовым предотвратить готовящееся преступление законными средствами и защитить нашу святыню - Первопрестольный Святой Эчмиадзин", - подытожили в АРФД.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.