Вторник, 22 Июля 2025 10:39

АрмИнфо. Лидер движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян, ранее арестованный на 2 месяца по обвинению "в терроризме и подготовке к захвату власти" подал иски против политических деятелей, требуя возмещения морального вреда, причиненного оскорблением и клеветой.

Согласно информации на сайте судебных актов Datalex, Галстанян через суд он требует взыскать 6 миллионов драмов компенсации от члена партии "Гражданский договор", депутата Национального Собрания Ваагна Алексаняна, по 3 миллиона драмов от министра здравоохранения Анаит Аванесян, лидера партии "Республика" Арама Саркисяна, члена Совета старейшин, избранного по списку той же партии, бывшего депутата НС Степы Сафаряна, политолога Арутюна Мкртчяна и членов партии "Республика"Ани Хачатрян и Айка Саакяна.

Архиепископ Баграт Галстанян был арестован на 2 месяца 26 июня 2025 года. Ему предъявлены обвинения в "терроризме, массовых беспорядках и подготовке к захвату власти". Он вины не признает.