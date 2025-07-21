Понедельник, 21 Июля 2025 18:31

АрмИнфо. В рамках двухдневного рабочего визита в Тбилиси министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян встретилась с премьер- министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, на встрече стороны подчеркнули важность дружественных и добрососедских отношений между Арменией и Грузией, а также тесного и эффективного сотрудничества правоохранительных органов двух соседних государств.

Была подчеркнута исключительная важность поддержания устойчивого мира на Южном Кавказе.

В этом контексте премьер-министр Грузии положительно оценила завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразила надежду на его подписание в ближайшее время.

Кобахидзе подтвердил готовность правительства Грузии и далее содействовать диалогу и обеспечению мира и стабильности в регионе.