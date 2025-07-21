Понедельник, 21 Июля 2025 12:38

АрмИнфо. Руководитель партии "Гражданский договор", открыто злоупотребляющий полномочиями премьер-министра, своими провокационными действиями и ненавистной риторикой провоцирует в стране столкновения. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян, касаясь очередных нападок армянского премьера в адрес Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

"Нет никаких сомнений, что именно он несёт исключительную ответственность за эти незаконные, ненавистнические по отношению к церкви и антихристианские действия и их последствия. А поскольку он не может реализовать свои противоправные замыслы в одиночку, он набирает "единомышленников", на которых впоследствии и попытается переложить вину и ответственность", - пояснил Татоян.

В этом ключе экс-омбудсмен отметил, что правоохранительные органы и другие государственные структуры должны осознать суть этих нападок, чтобы не стать соучастниками противоправных действий Пашиняна. Татоян выразил убеждение, что именно эти органы премьер попытается использовать для реализации своих незаконных планов.

Отметим, что 19 июля премьер вновь потребовал Гарегина Второго "освободить Патриаршие покои" и пообещал в случае неподчинения, самостоятельно решить этот вопрос. Более того, в СМИ циркулирует информация, что несколько десятков сотрудников Службы национальной безопасности Армении были уволены за отказ подчиняться сомнительным приказам, в том числе и связанным с атакой на ААЦ.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос Всех Армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику. Позже он уже пообещал поменять Католикоса подобно тому, как провел в 2018 году так называемую бархатную революцию.