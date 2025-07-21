Понедельник, 21 Июля 2025 12:33

АрмИнфо. Депутат Государственной Думы, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обращение в защиту Католикоса Всех Армян Гарегина II. Об этом сообщается в телеграм-канале Затулина.

"Президент Форума Армянских Ассоциаций Европы Ашот Григорян направил Его Святейшеству Католикосу всех армян Гарегину II официальное письмо, в котором осудил давление на Армянскую Апостольскую Церковь со стороны армянских властей. В письме говорится о незаконных арестах духовенства, атаке на Эчмиадзин и попытке подготовить арест самого Католикоса.

Одним из подписантов обращения выступил депутат Константин Затулин. Письмо также подписали представители общественности из Великобритании, Словакии, Сербии, Молдовы, России и Германии", - говорится в сообщении Затулина.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.