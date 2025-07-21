Понедельник, 21 Июля 2025 12:21

АрмИнфо. Сравнивая серьезные внутриполитические, духовные и канонические проблемы церковной жизни с инцидентом в частной ИТ- компании, премьер-министр Армении Никол Пашинян умышленно принижает многовековую миссию и порядок суверенного управления Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Всеармянского совета по защите Армянской церкви в связи с публикацией премьера на его странице в Фейсбук от 19 июля. В Совете отметили, что цель этого поста заключается в очередной попытке дискредитации высшего духовенства ААЦ, а также в подрыве доверия и сеянии ненависти в обществе.

"Действия Пашиняна не только непропорциональны, но и манипулятивно искажают факты, что открыто провоцирует антицерковную истерию. Конституция гарантирует разделение государства и церкви. Публичная "охота на ведьм" премьер-министра в отношении духовенства грубо нарушает этот принцип, что приводит к опасному посягательству на государственный суверенитет над церковной территорией", - отмечается в заявлении Совета.

Кроме того, Всеармянский совет обратил внимание, что использование терминов, таких как "осквернение", "предательство" и "прелюбодеяние", служит для премьера инструментом очернения отдельных лиц и всего церковного учреждения без завершенного расследования и аргументированной судебной процедуры. "Сегодня мишенью является Католикос всех армян Гарегин Второй, завтра - любой священнослужитель, который осмелится высказать противоположную точку зрения", - подчеркивается Советом.

В связи с вышесказанным Всеармянский совет по защите Армянской Церкви потребовал от Пашиняна немедленных публичных извинений перед ААЦ и отказа от оценок, касающихся внутренней жизни Церкви. Также Совет призвал правозащитные организации отреагировать на это явление, которое, подобно прессе, является давлением государства на свободу вероисповедания и автономии церкви.

"Напоминаем всем звеньям государственной власти, что вопросы церковной дисциплины регулируются исключительно каноническим правом, а не вмешательством исполнительной или законодательной власти. Мы призываем все структуры, общественные, академические и журналистские круги, действующие как на родине, так и в диаспоре, обязательно присоединиться к нашему голосу и сказать единое резкое "Нет" преследованиям церкви, спонсируемым на государственном уровне", - резюмировали в Совете. Отметим, что 19 июля премьер потребовал Гарегина Второго "освободить Патриаршие покои" и пообещал в случае неподчинения, самостоятельно решить этот вопрос.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос Всех Армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику. Позже он уже пообещал поменять Католикоса подобно тому, как проел в 2018 году так называемую бархатную революцию.