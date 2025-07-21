Понедельник, 21 Июля 2025 10:55

АрмИнфо. Глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян выступил с новый посланием из застенок СНБ, где он находится уже второй месяц.

Карапетян, в письме под названием "Что удалось нашим властям?", который распространил Совет по защите Карапетяна, констатировал, что действующим властям удалось потерять или не использовать все сильные переговорные позиции, которые ещё были у армянской стороны после 44-дневной войны.

"При правильных переговорах с этих позиций можно было сохранить Арцах, не иметь пленных в бакинских тюрьмах, сохранить значительный региональный вес Армении, диктовать условия при подписании мирного договора. После того как все переговорные позиции были сведены к нулю, и Арцах был проигран, вошли в переговоры с Азербайджаном, по результатам которых Баку получает всё, а Армения - ничего.

Договориться о демаркации и делимитации и уступить землю, взамен не получив ничего. Отказаться от международных посредников - Франции, США и России - и заявить, что будем вести переговоры с Баку самостоятельно, чтобы якобы не обслуживать чужие интересы, а потом фактически сделать главным посредником в переговорах старшего брата Азербайджана - Турцию", - заметил бизнесмен.

Далее он добавил, что этим властям удалось пренебречь национальными ценностями и уступить противнику всё, ожидая взамен неопределённого обещания мира, совершенно ничего не значащего бумажного документа. "И всё ради выборов, чтобы обмануть народ, мол, видите, я принес мир. В Армении все хотят мира, но настоящего, достойного и устойчивого, а не просто формального бумажного документа и постоянных угроз и унижений. Предлагать какой-то "перекрёсток", который якобы принесёт экономическую выгоду Армении, а превратить это в желаемый Анкарой "Зангезурский коридор", а Армению поставить на путь вилайетизации", - продолжил бизнесмен.

По его словам, эти власти долго и многословно говорят о братстве с Европой, привели европейских наблюдателей якобы для обеспечения безопасности Сюника, обнимаются с Макроном раз в месяц, но фактически "бросили" всех и нарушили обещания, а теперь "коридор" пытаются передать американцам.

"Я успешно вел бизнес в разных странах мира - Франции, Греции, России, на Кипре, в Объединённых Арабских Эмиратах. И уверяю - таким поведением и репутацией лжеца глава маленькой группировки скоро не только полностью дискредитирует себя, но и нашу Родину в глазах мира.

Мы выведем Армению из статуса геополитической жертвы. Восстановим баланс интересов и приоритетов в регионе. И тогда транзитные пути останутся на суверенной территории Армении, наполняя её бюджет сотнями миллионов долларов в год, а не бюджет другой, даже союзной страны. Сделаем это - по-своему", - заключил Карапетян в своем письме.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.