Понедельник, 21 Июля 2025 10:50

АрмИнфо. Азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России, помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции "Паутина". Об этом сообщает телеканал Царьград.

В репортаже телеканал отмечается, что Азербайджан сегодня стал не просто сателлитом Турции и союзником Украины. Алиев вступил в коллаборацию и с Израилем. Именно Азербайджан предоставлял свое воздушное пространство израильским ВВС для нанесения ударов по Ирану. Иранские спецслужбы уже сейчас имеют достоверное подтверждение этому.

"Унижение и устранение Армении как игрока в регионе - это один из этапов по подготовке дальнейших действий против Ирана и России на юге. Географическое расположение Азербайджана хорошо подходит для этих целей, так как находится между Ираном и Россией. Основные игроки и интересанты, играющие ключевую роль в этом регионе, - Израиль и Турция. У Израиля главный интерес - Иран, у Турции - расширение своего влияния на Закавказье и российский Кавказ. Турция хочет выдавить Россию из региона и ослабить её влияние",- отмечает источник.

Далее подчеркивается, что Азербайджан активно начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. "И речь сейчас не о том, что в Азербайджане на данный момент находятся не только представители украинских разведывательных организаций, но и военные инструкторы ВСУ и ГУР, а о том, что нашей разведке стало известно, что азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России, помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции <Паутина>. Да, да, именно той, которая недавно проводилась на территории России и имела целью поражение стратегической авиации ВКС РФ. Именно азербайджанская диаспора помогала осуществлять логистику и перемещение грузов, используя свои бизнес-возможности и инфраструктуру рынков и складов. Как вы понимаете, это целая система", - говорится в репортаже Царьград.

Отмечается, что именно поэтому российские спецслужбы сейчас проводят мероприятия по нейтрализации азербайджанских диаспор. "Они, в буквальном смысле слова, являются резидентурой азербайджанских спецслужб, которые в данный момент работают в тесном контакте с украинскими. В Азербайджане на постоянной основе находятся представители СБУ, ГУР и СВР для координации действий между спецслужбами, и, как мы видим, координация происходит именно против России.

Косвенным подтверждением вышесказанного для обывателя, не владеющего разведданными, является тот факт, что Азербайджан, в буквальном смысле слова, впал в истерику после начавшихся чисток азербайджанских диаспор в России и тупо промолчал, когда на Украине убили их граждан.

В целом вывод такой: диаспоры в России должны быть ликвидированы. Не должно быть никаких диаспор. Они должны быть разгромлены и запрещены на законодательном уровне, потому что это дело государственной безопасности. Не должно быть ни азербайджанских, ни узбекских, ни каких-либо других диаспор. Россия в состоянии войны, и в России не должно быть концентрированных легальных резидентур иностранных спецслужб", - отмечает телеканал.